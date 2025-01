Dag van de directeur: vijf spraakmakende verhalen met bestuurders

Op 31 januari is het de Dag van de directeur. Op Accountancy Vanmorgen delen we een overzicht van vijf leuke, interessante of spraakmakende interviews die in de afgelopen jaren over CEO’s, bestuurders en oprichters voor de AV-tijdschriften zijn gepubliceerd.

Bedrijfsoverdracht | ‘Vooraf je ambities uitspreken, is ongelooflijk belangrijk’

Sinds 2004 is Jeroen Driessen CEO van Driessen Groep, een familie van bedrijven gespecialiseerd in hrm-dienstverlening. In dat jaar nam hij het bedrijf over dat zijn vader begin jaren negentig oprichtte. De generatiewissel verliep soepel dankzij goede communicatie en doordachte keuzes.

AV-Top 50 | “Het gaat over moed en compassie in al je handelen”

Deloitte is al jaren de onbetwiste nummer 1 in de AV-Top 50. De accountants- en adviesorganisatie ging in boekjaar 2019/2020 als eerste ooit in Nederland door de omzetgrens van 1 miljard euro heen. We gingen in gesprek met Gera Hamer, sinds 1 juni 2023 de managing partner van de Audit & Assurancepraktijk van Deloitte, en spraken met haar over de ontwikkelingen binnen Deloitte en de accountancybranche.

ICT en Kengetallen 2023 | “Ik ben erg nieuwsgierig, hou van complexiteit”

Toen Cees Meijer vorig jaar na dertig jaar noodgedwongen moest stoppen als directeur van SRA, kwam het natuurlijke proces van zijn opvolging in een stroomversnelling. Met de aanstelling van Pauline van Esterik heeft SRA, in de woorden van vicevoorzitter Roland Ogink, gekozen voor een “ervaren en inspirerende” directeur. Tijd voor een kennismaking om haar plannen te horen.

AV-Top 50 | ‘Flynth is kerngezond, en klaar voor grote investeringen’

Er is geen kantoor waar de veranderingen zo groot zijn geweest als bij Flynth. Het grootste mkb-kantoor van het land neemt met de overname van Accon avm en controlespecialist Astrium een sprong richting de top-5. Tijd voor een interview met bestuursvoorzitter Bas Hidding, waarin hij terugkijkt en vooruitblikt.

Fusies en overnames | “De impact van private equity op bestaande partners wordt vaak vergeten”

De carrière van Jan Louis Burggraaf als M&A-specialist in de (inter)nationale fusie- en overnamewereld is met recht indrukwekkend te noemen. Wat vindt hij van de consolidatieslag in de accountancybranche? Lees meer

AV-Top 50 | “We kunnen ons cognitief slechts drie uur echt focussen”

“Die gast van AFAS”, zo wordt Louis Goulmy ook wel genoemd. Het softwarebedrijf ging op zijn advies over op een vierdaagse werkweek. Goulmy hoopt dat meer bedrijven overstappen op een optimale werkweek, ook in de accountancy. “De focus moet liggen op productiviteit en creativiteit, niet op het aantal uren dat je achter een bureau zit.”