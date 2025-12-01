Verkoop elektrische auto’s profiteerde van dreiging hogere bijtelling

Het plan was dat in januari voor de eerste € 30.000 aan cataloguswaarde ook voor elektrische auto’s een bijtelling van 22% zou gaan gelden. Nu is dat nog 17%. Maar afgelopen week is een amendement aangenomen voor het Belastingplan, dat die verhoging bijna volledig terugdraait. Komend jaar geldt een bijtelling van 18% over de eerste € 30.000, in 2027 gaat dat naar 20% en over ruim twee jaar komt pas de 22% aan de orde. Als een elektrische auto in 2026 wordt aangeschaft, geldt de voorgestelde bijtelling van 18% nog gedurende 60 maanden.

Verkoop kwart hoger

De aanpassing was afgelopen maand nog niet bekend en volgens brancheorganisaties Bovag en RAI was dat duidelijk te merken in de verkoopcijfers. De verkoop van nieuwe elektrische auto’s steeg in november met ruim een kwart vergeleken met een jaar eerder tot ruim 17.000. Het marktaandeel was voor het eerst hoger dan dat van hybrides. Volgens een woordvoerder van Bovag gaat het echter om een momentopname en zegt het nog niets over hoe de markt zich volgend jaar ontwikkelt.

In totaal werden er in november 3,3% meer auto’s op kenteken gezet dan een jaar eerder. Heel 2025 lijkt wel met een krimp te eindigen, na een afname van 1,4% voor de eerste elf maanden samen.

Met de Skoda Elroq, Kia EV3, Tesla Model 3 en Volvo EX30 was de gehele top 4 van meest verkochte modellen in november elektrisch. Daarna volgde de Renault Clio. Volkswagen was het meest verkochte merk.

