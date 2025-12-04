PIA Group breidt uit met Hermans & Partners

Dominik Hermans richtte in 1994 Hermans & Partners Accountants & Adviseurs op. Het bedrijf uit Mijnsheerenland telt nu ruim 130 medewerkers en zes vestigingen: er zijn ook kantoren in Gorinchem, Bergen op Zoom, Breda, Rotterdam en Kaapstad. Het kantoor is actief in accountancy, belastingadvies, loonadministratie, juridisch advies en bedrijfsontwikkeling.

Partnermodel niet houdbaar

Hermans ziet de aansluiting bij PIA Group met name als goede optie om het bedrijf te versterken. “De accountancy- en advisorysector maakt een razendsnelle evolutie door waarin schaalvergroting centraal staat. Daarnaast blijkt het traditionele partnermodel niet houdbaar en daarmee een uitdaging voor de continuïteit van kleine en middelgrote kantoren. Door ons aan te sluiten bij PIA Group bundelen we krachten met gelijkgestemden bedrijven in onze branche. Dat betekent meer kennis, innovatie en ondersteuning, met behoud van onze eigen identiteit en de persoonlijke aanpak waar onze klanten op vertrouwen.”

Volgens Hermans biedt de samenwerking met PIA kansen om de organisatie verder te ontwikkelen zonder het familiaire karakter te verliezen. “De samenwerking biedt medewerkers van H&P meer ontwikkelkansen binnen een bredere organisatie en de mogelijkheid om expertise uit te wisselen met collega’s van andere PIA-kantoren.”

PIA Group is in 2012 opgericht door Steven Brouckaert en actief in Nederland, België en Luxemburg, met meer dan 75 kantoren en ruim 3.000 medewerkers, van wie ruim 1.400 in Nederland. Alleen dit jaar al zijn zes overnames bekendgemaakt, waaronder die van Omnyacc. Over 2024 steeg PIA van plek 22 naar 17 in de AV top-50, met een omzetstijging van 50 naar 90 miljoen euro. Met de toevoegingen uit 2025 komt de top-10 in zicht.