Snelgroeiend Ondernemersadviseurs neemt Kwint uit Maastricht over

Ondernemersadviseurs BV heeft Kwint Administratie & Advies BV uit Maastricht overgenomen. Het betreft een transactie waarin alle aandelen worden overgedragen. Kwint is de vijfde overname in drie jaar tijd die het bedrijf onder leiding van Patrick Vijgen, Maarten Reintjens en Henk Ceha heeft gerealiseerd.

Kwint-eigenaren Guido Gilissen en Toussaint Croonen komen net als hun personeel bij Ondernemersadviseurs in dienst en zullen komend jaar ook hun intrek nemen in het hoofdkantoor van Ondernemersadviseurs aan de Avenue Ceramique 243 in Maastricht.

Over Kwint

Kwint Administratie & Advies BV is opgericht in 2012 door Guido Gilissen en Toussaint Croonen. Vanuit de voormalige SNS Bank in Heer, waar Kwint momenteel kantoor houdt, verzorgt het kantoor voor zo’n 140 zakelijke cliënten administraties, belastingen, fiscaal en bedrijfsadvies. Naast de eigenaren zijn er zeven werknemers, waarvan een vast en zes flexibel, die allen mee overgaan naar Ondernemersadviseurs. Het eigen pand in Heer zal worden verkocht, waarna de intrek wordt genomen bij Ondernemersadviseurs in Maastricht.

Guido Gilissen: “We hebben een gezond kantoor, maar het blijft lastig om als klein kantoor te groeien in de huidige arbeidsmarkt, terwijl digitalisering en AI onze sector nopen tot innovatie en schaalvergroting”. “En dat is precies wat we bij Ondernemersadviseurs vinden”, aldus Toussaint Croonen: “innovatief, multidisciplinair en eigentijds, wat zowel voor onze klanten als medewerkers veel mogelijkheden biedt.”

“Kwint is een gezond kantoor met een mooie klantenportefeuille, terwijl Guido en Toussaint als twee ervaren financieel adviseurs een aanwinst voor ons team zijn”, aldus Patrick Vijgen. Maarten Reintjens: “De klanten van Kwint blijven zo dezelfde vertrouwde adviseurs houden, maar krijgen er alleen meer kennis en tools bij over de gehele breedte van de bedrijfsvoering.”

Nummer 10 van Nederland op eigen kracht

Ondernemersadviseurs is anno 2025 de nummer 10 van Nederland in de branche van administratie- & advieskantoren, kijkend naar de Top 20 die Accountancy Vanmorgen onlangs publiceerde, maar toen nog niet bekend bij de lijstmakers. Dat laatste is ook niet vreemd, want sinds de launch met slechts 60 klanten begin 2023 is Ondernemersadviseurs in nog geen drie jaar tijd meer dan verelfvoudigd in omzet. “Volledig op eigen kracht, zonder private equity, iets wat je van veel andere Top-10 spelers, zoals de nummer 1, niet kunt zeggen”, vervolgt Henk Ceha. “En bovendien met eigen ontwikkelde innovatieve producten zoals Factuurboeker.ai en de online Ondernemerscockpit.”