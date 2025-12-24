Van sterfhuis tot goudstaven: deze opvallende zaken kwamen in 2025 voor de tuchtrechter

De kwestie over een sterfhuisconstructie met paarden was de rode (tucht)recht-draad van 2025. In februari moest een RA voor het hekje verschijnen die betrokken was bij een paardenhandelaar. Die verkocht Hansome O, die er misschien knap uitzag, maar nogal kreupel bleek toen de Deense koopster haar aanwinst voor het eerst in levenden lijve zag. De koper wilde haar investering van drie ton terug, alleen bleek er toen een omvangrijke door de RA bedachte herstructurering te zijn doorgevoerd bij de stal: het geld was op. Het kwam de RA op een tuchtmaatregel te staan.

De zaak kwam ook voor de civiele rechter, want de koper stelde de eigenaar aansprakelijk voor de verkoop van het geblesseerde paard. Het hof maakte in oktober een einde aan een rechtszaak van tien jaar en belichtte ook de rol van de accountant.

Kippie

In een andere opmerkelijke tuchtzaak ging het om kippen – meer precies het omstreden Kippie-project in Suriname, waarbij een Nederlandse ondernemer miljoenen dollars leende van een Surinaamse zakenman. De vraag is of al dat geld wel in het project gestoken is. Ondertussen kwam de Nederlander met een klacht tegen een RA van EY: heeft hij een misleidend rapport opgesteld?

Integriteit als gebrek

Tuchtzaken draaien geregeld om niet-integer handelen, maar dit jaar moest een RA zich opmerkelijk genoeg verweren tegen de klacht dat hij ‘te integer’ zou zijn geweest. Die klacht was nota bene afkomstig van twee letselschadeadvocaten.

In tuchtzaken komt anderzijds ook regelmatig de verwijtbaarheid van níet handelen aan de orde. Wanneer je als accountant in coma ligt, dan is handelen onmogelijk. Maar is dat ook verwijtbaar?

Strafverzwaring in hoger beroep

In de zaak rond vastgoedfonds Woon Kapitaal werd een RA enkele jaren geleden al berispt door de Accountantskamer. Maar gedupeerde beleggers waren nog niet tevreden over de straf voor de accountant die al te rooskleurige prognoses van een goedkeuringsstempel voorzag. Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven boekten ze begin dit jaar succes: de RA kreeg een fors zwaardere straf opgelegd.

Open einde

Een nog lopende zaak is een klacht van de AFM tegen de EY-accountant die de jaarrekening over 2019 van Airbus controleerde. Die had beter onderzoek moeten doen in de periode dat de vliegtuigbouwer smeergeld betaalde, aldus de toezichthouder. Het is ook nog wachten op het oordeel over de accountant van een handelaar die schroot in goud wist te veranderen.

De KPMG-accountant die voor de tuchtrechter moest komen omdat twee ABP-gepensioneerden hem jarenlang ontbreken van indexeren wilden aanrekenen, heeft de uitspraak al wel binnen. Hij ging vrijuit.