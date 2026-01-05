Home » Personalia | Mollee nieuwe algemeen directeur RB

Personalia | Mollee nieuwe algemeen directeur RB

Bregje Mollee is met ingang van 1 januari benoemd tot algemeen directeur van het Register Belastingadviseurs.

5 januari 2026 door Accountancy Vanmorgen

Mollee volgt in die positie Ralph Rijnders op, die het RB heeft verlaten. Hij gaf sinds 2023 leiding aan het bureau van het RB. Vanaf 23 juni vorig jaar was Mollee al bij het RB aan de slag als ad-interimdirecteur. Die ad-interimstatus is per 1 januari 2026 omgezet in een vaste aanstelling.

Mollee heeft een brede achtergrond. Na een hbo-studie in Nijmegen, een masteropleiding aan de VU in Amsterdam en een tweede master aan de Universiteit van Amsterdam deed ze ruime bestuurservaring op in diverse functies op directieniveau, onder andere bij Universiteiten van Nederland en de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De laatste jaren was ze zelfstandig ondernemer en bekleedde ze een aantal ad-interimdirecteursposities, laatstelijk dus bij het Register Belastingadviseurs.

