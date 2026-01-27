Kabinet wil banken toegang geven tot Basisregistratie Personen

Het kabinet wil banken onder strikte voorwaarden toegang geven tot de Basisregistratie Personen (BRP), zodat zij zonder extra inspanning van burgers het verplichte cliëntenonderzoek in het kader van de antiwitwasregelgeving kunnen uitvoeren.

Over dat conceptbesluit is nu een openbare internetconsultatie gestart.

Arbeidsintensief proces

Omdat klantonderzoek door banken handmatig gebeurt, en burgers vaak dezelfde documenten meermaals moeten aanleveren, is dit een arbeidsintensief proces voor zowel burgers als banken. Om de benodigde gegevens sneller en veiliger te controleren, wil het kabinet banken onder strikte voorwaarden toegang geven tot de BRP. De banken mogen de BRP alleen gebruiken om hun particuliere klanten te identificeren en verifiëren. Dit vermindert de administratieve lasten en verkleint de kans op fouten, licht het kabinet toe. Het is niet toegestaan voor banken om gegevens uit de BRP voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Voorwaarden

Om de privacy van burgers te beschermen, gelden strenge voorwaarden. Alleen Nederlandse banken mogen gebruikmaken van deze regeling. Zij moeten daarvoor een verzoek indienen bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De RvIG beoordeelt per bank welke gegevens mogen worden verstrekt, op welk moment en op welke manier. Banken mogen gegevens uit de BRP uitsluitend gebruiken voor het verplichte klantonderzoek. Burgers kunnen altijd opvragen welke instanties hun BRP-gegevens hebben geraadpleegd. Daarnaast zijn banken verplicht openbaar te maken welke maatregelen zij nemen om misbruik te voorkomen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van deze regels.

Consultatie

Iedereen kan tot 23 maart reageren op het conceptbesluit via een internetconsultatie. Daarna wordt het voorstel, indien nodig, aangepast en verder in procedure gebracht. Het besluit zal naar verwachting in het voorjaar van 2027 ingaan.