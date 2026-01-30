Nieuw Besluit ROW 2026 gepubliceerd

De Staatssecretaris van Financiën heeft het nieuwe Besluit resultaat uit overige werkzaamheden 2026 (Besluit ROW 2026) gepubliceerd. Dit besluit vervangt het eerdere Besluit ROW uit 2021 en bevat een actualisering van het fiscale beleidskader rondom het resultaat uit overige werkzaamheden in box 1.

Enkele onderdelen uit het eerdere besluit uit 2021 zijn vervallen en er zijn nieuwe beleidsstandpunten in verwerkt.

De wijzigingen zijn:

–Het nieuwe onderdeel 4 behandelt lucratief belang onderwerpen, waarbij één nieuw beleidsstandpunt is toegevoegd (onderdeel 4.1).

–Onderdeel 2 (oud) over de fiscale behandeling van inkomsten verkregen uit deelname aan een lokaal geldstelsel is van voorlichtende aard en is vervallen.

–Het nieuwe onderdeel 2 behandelt ROW in de zin van artikel 3.90 Wet IB 2001, niet zijnde lucratief belang of terbeschikkingstelling. Hierin zijn zes nieuwe beleidsstandpunten verwerkt (2.1 tot en met 2.6).

–Het nieuwe onderdeel 3 behandelt onderwerpen op het gebied van de terbeschikkingstelling. Hierin zijn de onderdelen 3 (oud) tot en met 11 (oud) opgenomen en vernummerd. Daarnaast zijn er inhoudelijke wijzigingen aangebracht in de volgende onderdelen:

Onderdeel 3.2.2.1 (oud onderdeel 4.2), waarbij een deel is ondergebracht in een nieuw onderdeel 3.2.2.2.

Onderdeel 3.7.1 (oud onderdeel 8.1.).

Onderdeel 3.7.2.2 (oud onderdeel 8.2.2.).

Onderdeel 3.7.2.3 (oud onderdeel 8.2.3.).

Onderdeel 3.7.2.5 (oud onderdeel 8.2.5.).

Onderdeel 3.8.1 (oud onderdeel 8.3.1.).

Onderdeel 8.2.1 (oud) is vervallen.

Er zijn twee nieuwe beleidsstandpunten toegevoegd (onderdeel 3.16 en 3.17).

Inwerkingtreding

Het Besluit ROW 2026 ging op 29 januari 2026 in werking. Het eerdere besluit uit 2021 (Stcrt. 2021, 48048) is sindsdien ingetrokken.

Bron: Staatscourant, Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 15 januari 2026 nr. 2026-436 over resultaat uit overige werkzaamheden (Besluit ROW 2026)