Nieuwe online regelhulp ondersteunt nabestaanden van overleden ondernemers

Nabestaanden van ondernemers die komen te overlijden, krijgen voortaan extra ondersteuning bij het afhandelen van zakelijke verplichtingen. Via ondernemersplein.nl/nabestaanden is een nieuwe digitale regelhulp beschikbaar die overzicht biedt in het vaak complexe regelwerk na een overlijden.

3 februari 2026 door Accountancy Vanmorgen

De tool laat in één oogopslag zien welke zaken direct geregeld moeten worden en wat kan wachten. Ook verwijst de regelhulp door naar de juiste instanties en geeft praktische tips voor het maken van keuzes, zoals het voortzetten of beëindigen van het bedrijf.

De regelhulp is ontwikkeld door Ondernemersplein, in samenwerking met de Belastingdienst, Kamer van Koophandel (KVK) en RVO, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rust en overzicht voor nabestaanden

Volgens KVK-coördinator Klaas Damstra helpt de tool om rust en overzicht te bieden in een emotioneel zware periode. “Wanneer een ondernemer overlijdt, komt er voor nabestaanden, naast het verdriet, vaak een overweldigende hoeveelheid regelwerk op hen af. Met deze regelhulp willen we juist in die moeilijke periode een stukje rust en overzicht bieden. Niet alles hoeft tegelijk. Het is onze hoop dat nabestaanden zich gesteund voelen en weten dat ze er, zeker in de eerste maanden na het overlijden, niet alleen voor staan.” 

Naast de online tool kunnen nabestaanden terecht bij onder meer de KVK Nabestaandendesk en de Belastingtelefoon voor nabestaanden.

