4 maanden cel voor ondernemer die geen belastingaangifte deed

De ondernemer die bleef beloven dat ‘het geld er elk moment aan kon komen’ moet vier maanden de cel in wegens het structuur niet betalen van belasting. De man probeerde het probleem te verschuiven naar zijn boekhouder, maar de rechtbank ging daar niet in mee.

Volgens de Belastingdienst heeft de man, directeur van NDL Medical bv., sinds 2018 geen belasting betaalt. Tijdens de zitting, 2 weken geleden, kwam hij met een opmerkelijke reden daarvoor. Hij zei dat de oorzaak ligt in een conflict met zijn boekhouder. Die zou weigeren de aangiften in te dienen zolang openstaande rekeningen niet worden voldaan. Eerder zei de ondernemer tegen de Belastingdienst dat de boekhouder snel zijn geld zou krijgen. Zo zou hij vanaf september 2025 maandelijks zo’n 15.000 euro gaan verdienen. Het geld kon dus elk moment binnenkomen, hield hij de fiscus voor.

Alsnog betalen

De rechtbank veegde deze verdediging resoluut van tafel en legde de ondernemer een celstraf op van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij de opdracht zich binnen zes maanden te melden bij de Belastingdienst in Breda met de loon-, omzet- en vennootschapsgegevens van zijn bedrijven. Als hij dit niet doet, moet hij de vier maanden voorwaardelijke celstraf alsnog uitzitten.