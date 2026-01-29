Ondernemer Boney M’t fiscus: ‘Het geld komt er snel aan!’

Een ondernemer uit Molenschot heeft volgens het Openbaar Ministerie nagelaten belastingaangifte te doen. De reden is opmerkelijk: de man zegt zijn boekhouder niet te kunnen betalen. Maar geen nood: ‘Het geld? Ik zat er net aan te denken!’

De verdachte is directeur van NDL Medical bv. Net als elk bedrijf in Nederland is ook NDL Medical verplicht aangifte te doen van loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. De fiscus wacht nog steeds op gegevens en is het wachten nu zat. De officier van Justitie eiste deze week acht maanden cel tegen de ondernemer.

Boney M

Die kwam met een opmerkelijke reden voor het feit dat hij tot op heden verzuimde belastingaangifte te doen. Hij zegt dat de oorzaak ligt in een conflict met zijn boekhouder. Die zou weigeren de aangiften in te dienen zolang openstaande rekeningen niet worden voldaan. Eerder zei de ondernemer tegen de Belastingdienst dat de boekhouder snel zijn geld zou krijgen. Zo zou hij vanaf september 2025 maandelijks zo’n 15.000 euro gaan verdienen. Het geld kon dus elk moment binnenkomen, hield hij de fiscus voor. Het argument doet denken aan dat waarmee zanger Boney M jarenlang het bos in werd gestuurd.

‘Laks geweest’

Op de zitting bleek dat van die inkomsten niets is terechtgekomen. De boekhouder is nog altijd niet betaald en de Belastingdienst wacht nog steeds op de vereiste aangiften. De officier van justitie nam de ondernemer dat zwaar kwalijk. “Verdachte is laks geweest,” zei zij, aldus de regionale pers. “Hij komt met het ene na het andere smoesje. Maar ook voor hem gelden er regels.” Dat hij telkens wijst naar zijn boekhouder, maakt volgens het OM geen verschil: de verantwoordelijkheid voor het doen van aangifte ligt bij de ondernemer zelf.

De ondernemer was niet bij de zitting aanwezig. Hij heeft op dit moment geen inschrijfadres in Nederland en zou enige tijd in Spanje hebben verbleven. Zijn advocaat verklaarde dat zijn cliënt druk bezig is zijn financiële problemen op te lossen. “Hij zegt dat hij vandaag een mooie deal gaat sluiten,” aldus de raadsman die dus meegaat in de redenatie van zijn cliënt. Met de opbrengst daarvan zou hij eindelijk zijn boekhouder kunnen betalen en alsnog aan zijn fiscale verplichtingen kunnen voldoen.

Wantrouwen bij justitie

Het OM heeft weinig vertrouwen in die uitleg. De officier wees erop dat de verdachte al vaker heeft gesproken over verwachte inkomsten die nooit zijn gerealiseerd. “Eerlijk gezegd geloof ik dat niet,” zei zij. Bovendien merkte zij op dat de Belastingdienst heeft vastgesteld dat de man “aan de lopende band nieuwe vennootschappen opricht”. Hoeveel bedrijven de ondernemer precies heeft, is volgens justitie onduidelijk. Dat de man een strafblad heeft, voedt het wantrouwen. De ondernemer bevond zich nog in de proeftijd van een voorwaardelijke celstraf van zes maanden toen hij verzuimde zijn belastingaangifte in te dienen. Volgens de officier van justitie moet hij die straf nu alsnog volledig uitzitten.

Acht maanden geëist

De advocaat voerde aan dat het allemaal wel meevalt met de financiële schade. Volgens hem heeft NDL Medical bv nauwelijks omzet gedraaid en zou het bedrag dat de Belastingdienst nog van zijn cliënt tegoed heeft zelfs ‘nihil’ zijn. Dat neemt volgens het OM echter niet weg dat de aangifteplicht is geschonden. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Uitspraak over twee weken. Waarschijnlijk heeft de boekhouder zijn geld (‘Ik zat er net aan te denken!’) dan ontvangen en kan de zaak geseponeerd worden.