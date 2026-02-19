Minder duurzaamheidscontroles, accountantskantoren moeten herijken

Het AFM-rapport over CSRD-assurance dat deze week verscheen, is voorzichtig optimistisch over de gemaakte stappen. Tegelijk constateert de toezichthouder dat het aantal duurzaamheidscontroles veel minder groot is dan aanvankelijk werd gedacht. Voor accountantsorganisaties heeft dat consequenties.

Minder duurzaamheidscontroles betekent in de eerste plaats dat de capaciteitsplanning en investeringsbeslissingen van kantoren niet meer kloppen. Veel kantoren waren bezig met opschalen vanwege de verwachte instroom van opdrachten. Als de groei in het aantal duurzaamheidscontroles aanzienlijk lager uitvalt, ontstaat het risico op overcapaciteit. Dat dwingt kantoren om strategische keuzes te herijken: hoeveel mensen worden nog opgeleid voor CSRD-assurance en op welk niveau? ‘Waar voorheen het plan was om de hele assurance-praktijk op te leiden, kan er nu voor worden gekozen om de werkzaamheden te beleggen bij een team van specialisten, om zo de kennis en ervaring te waarborgen’, zo stelt het AFM-rapport.

Businessmodel

Daarnaast heeft de afname van de groei impact op het businessmodel en de rendabiliteit. Het rapport constateert immers dat ‘het aantal CSRD-opdrachten […] veel minder [zal] stijgen, als gevolg van de Omnibusrichtlijn’ en dat dit ‘impact [heeft] op het herijken van strategische keuzes, zoals de benodigde capaciteit en het bepalen wie opgeleid wordt voor CSRD-opdrachten’. Bij minder opdrachten worden vaste investeringen over minder dossiers uitgesmeerd, wat druk kan zetten op marges en tarieven. De AFM onderstreept het belang van efficiëntie en automatisering: ‘Automatisering kan […] zorgen voor het efficiënter doorlopen van de stappen in het assurance-proces. De AFM moedigt de accountantsorganisaties aan om verdere stappen te zetten in automatisering.’

Positionering

Een derde effect betreft de positionering en concurrentie. Doordat het aantal CSRD-opdrachten naar verwachting minder sterk zal stijgen, verandert de marktdynamiek. Accountantsorganisaties die hebben geïnvesteerd in capaciteit en expertise zullen nadrukkelijker moeten concurreren om beschikbare opdrachten. Dat kan de druk op tarieven vergroten, maar ook leiden tot verdere differentiatie. Sommige kantoren zullen zich expliciet profileren als specialist in ESG- en duurzaamheidsassurance, terwijl andere kantoren CSRD-assurance juist integreren binnen de reguliere controlepraktijk.

Ook op het vlak van personeel en expertise zijn de gevolgen merkbaar. De vraag verschuift mogelijk van brede basiskennis naar diepere specialistische kennis. ESG-deskundigen, data-specialisten en sectorspecialisten blijven cruciaal, maar de inzet wordt selectiever. Kantoren moeten voorkomen dat expertise versnipperd raakt of juist verloren gaat door minder opdrachtvolume.

Cultuur

Tot slot heeft dit een strategisch en cultureel effect. Kantoren moeten intern verwachtingen managen: CSRD werd gezien als een grote nieuwe groeipijler waarmee vooral jongeren enthousiast voor het vak gemaakt zouden kunnen worden. Nu duurzaamheidscontroles minder belangrijk worden, vraagt dat om realistische marktinschattingen en een langetermijnvisie op CSRD-assurance.