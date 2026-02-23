Hoe Blinck accountants & adviseurs HR-advies versnelt met Pascal-AI

Steeds meer accountantskantoren versterken hun HR-dienstverlening om mkb-klanten breder en beter te ondersteunen. Ook Blinck accountants & adviseurs zet daarin stappen en gebruikt Pascal-AI als praktische ondersteuning binnen het dagelijkse HR-advies.

Over Blinck

Blinck accountants & adviseurs ondersteunt mkb-ondernemers en agro-ondernemers met accountancy, fiscaal advies, salarisverwerking en HR-advies. Het kantoor bedient verschillende klanten met 1 tot meer dan 300 medewerkers en heeft de ambitie om hard te groeien.

Binnen Blinck wordt HR gezien als volwaardig adviesdomein. Patricia Gruijters leidt een team van 8 HR- en salarisprofessionals. De ambitie is helder: kwalitatief sterk HR-advies leveren dat praktisch toepasbaar is voor het MKB. Patricia en haar team ondersteunen klanten bij salarisverwerking, contracten, verzuim, cao-toepassingen, conflicten en uitstroom.

Hoe Blinck aan de slag is gegaan met Pascal-AI

Binnen het HR-team ontstond de behoefte om arbeidsrechtelijke vragen efficiënter te verwerken, zonder telkens wetgeving en cao-bepalingen opnieuw te moeten uitzoeken.

Pascal-AI wordt ingezet bij korte eerstelijns arbeidsrechtelijke vragen en bij het opstellen van juridische documenten. Patricia vindt dat de antwoorden overzichtelijk zijn opgebouwd en goede bronverwijzingen bevatten naar relevante wetgeving en cao’s. Daardoor kan Patricia het antwoord snel controleren en dit direct meenemen in haar advies richting klanten. Ook bij maatwerkbrieven en contractformats helpt Pascal-AI om sneller tot een duidelijke en logisch gestructureerde opzet te komen.

Zoals Patricia het zelf zegt: “Ik wil niet blind op AI varen. Juist de bronverwijzingen helpen om zelf mijn antwoorden te controleren.”

Wat levert het op voor Blinck

De resultaten zijn concreet merkbaar in het werk bij Blinck:

Patricia bespaart minimaal 1 uur per week doordat zij brieven en formats sneller opstelt.

Patricia gebruikt Pascal-AI bijna dagelijks voor checkvragen en het opstellen van juridische brieven en formats.

Patricia hoeft minder vaak te schakelen met juristen of een advocaat.

“Ik gebruik Pascal-AI bijna dagelijks voor checkvragen en brieven. Ik krijg snel een helder antwoord met verwijzingen naar de juiste wetsartikelen, wat prettig werkt in mijn advieswerk. Alleen al doordat ik brieven en formats sneller kan opstellen, bespaar ik minimaal 1 uur per week. Die tijd kan ik weer steken in advies richting de klant.” – Patricia Gruijters, HR-adviseur en teamlead HR bij Blinck

Ook snel en betrouwbaar antwoord op arbeidsrechtelijke vragen?

Wil jij weten hoe jij op een efficiënte & betrouwbare manier arbeidsrechtelijke klantvragen kan beantwoorden? Op 5 maart om 10:00 geven we een Webinar over hoe jij AI kunt inzetten om snel en betrouwbaar antwoord te verkrijgen op arbeidsrechtelijke vragen.

We laten zien hoe jij met Pascal-AI arbeidsrechtelijke vragen kunt beantwoorden, casussen kunt behandelen of brieven & overeenkomsten kunt opstellen op basis van wetgeving en de geldende cao. Zo kun jij arbeidsrechtelijke vragen van jouw klanten altijd snel en juridisch juist behandelen.

Schrijf je hier gratis in