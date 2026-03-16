Geheimhoudingsbeding: waar liggen de grenzen?

Een klant vraagt: “We hebben een werknemer die vertrekt naar een concurrent. Kunnen we voorkomen dat hij bedrijfsinformatie meeneemt?” Of: “Wat mag er eigenlijk allemaal in een geheimhoudingsbeding staan?” Op het eerste gezicht simpele vragen, maar juridisch ligt dit vaak een stuk ingewikkelder dan veel werkgevers denken.

In dit artikel leggen we uit wat een geheimhoudingsbeding precies inhoudt, welke informatie ermee beschermd kan worden en waar de juridische grenzen liggen, zodat je je klanten goed kunt adviseren wanneer dit onderwerp op tafel komt.

Waarom is dit belangrijk om te weten?

Als accountant of salarisadviseur kom je regelmatig in aanraking met arbeidsovereenkomsten, personeelsmutaties en contractverlengingen. Een geheimhoudingsbeding is daarbij geen bijzaak. Het raakt direct aan de bescherming van bedrijfsgevoelige informatie waar jouw klant dagelijks mee werkt, zoals klantgegevens, financiële data, marges en interne processen.

Juist omdat jij inzicht hebt in de bedrijfsvoering van je klant, ben je vaak degene die signaleert dat een geheimhoudingsbeding ontbreekt, te ruim is opgesteld of juist te weinig bescherming biedt. Met de juiste kennis kun je hierover tijdig het gesprek aangaan.

Wat is een geheimhoudingsbeding?

Een geheimhoudingsbeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst die de werknemer verplicht om vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet met derden te delen. Deze verplichting geldt zowel tijdens als na het dienstverband. Anders dan een concurrentiebeding richt een geheimhoudingsbeding zich specifiek op het beschermen van informatie.

Het beding moet schriftelijk worden vastgelegd en de werknemer moet ermee instemmen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dit is wel vaak waar het misgaat. De meest voorkomende fouten:

Het beding ontbreekt volledig. De werkgever gaat ervan uit dat geheimhouding vanzelfsprekend is, maar zonder schriftelijk beding is er juridisch weinig af te dwingen.

Het beding is te vaag geformuleerd. Een clausule als “alle bedrijfsinformatie is vertrouwelijk” biedt bij de rechter weinig houvast, omdat niet duidelijk is welke informatie daadwerkelijk beschermd wordt.

Het beding is niet afgestemd op de functie. Een standaardbeding uit een modelcontract sluit niet altijd aan bij de informatie waar de werknemer in de praktijk mee werkt.

Juist op deze punten kun jij als adviseur het verschil maken door klanten te wijzen op wat er ontbreekt of beter kan.

Welke informatie kan worden beschermd?

Een geheimhoudingsbeding kan betrekking hebben op uiteenlopende typen informatie. In de praktijk gaat het vooral om:

Klant- en leveranciersinformatie, waaronder contactgegevens, contractvoorwaarden en afspraken

Bedrijfsgeheimen en concurrentiegevoelige informatie, zoals interne processen, werkwijzen, prijsafspraken en marges

Persoonsgegevens die onder de AVG vallen

Intellectueel eigendom en innovaties

Beveiligings- en toegangsgegevens

Hoe concreter het beding omschrijft welke informatie vertrouwelijk is, hoe sterker het juridisch staat. Een vage formulering als “Alle bedrijfsinformatie” biedt minder houvast dan een beding dat specifiek benoemt om welk type gegevens het gaat.

Waar liggen de juridische grenzen?

Een geheimhoudingsbeding mag niet onbeperkt zijn. De wet stelt grenzen aan wat een werkgever van een werknemer mag vragen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

Redelijkheid en proportionaliteit

Het beding moet in verhouding staan tot het belang dat de werkgever ermee beschermt. Een geheimhoudingsbeding dat zo ruim is geformuleerd dat het de werknemer feitelijk belemmert om elders te werken, kan door de rechter worden gematigd of buiten werking worden gesteld.

Duur van het beding

Een geheimhoudingsbeding kan gelden na het einde van het dienstverband, maar de duur moet redelijk zijn. In de praktijk is een termijn van één tot twee jaar na uitdiensttreding gebruikelijk. Een onbeperkte duur is niet per definitie ongeldig, maar wordt eerder ter discussie gesteld.

Klokkenluidersrechten

Een geheimhoudingsbeding mag de werknemer niet beletten om misstanden te melden. De Wet bescherming klokkenluiders beschermt werknemers die in het algemeen belang informatie delen over onregelmatigheden binnen de organisatie. Een beding dat deze rechten beperkt, is niet afdwingbaar.

Boeteclausule

Veel geheimhoudingsbedingen bevatten een boeteclausule voor het geval de werknemer het beding overtreedt. Zo’n clausule moet schriftelijk zijn vastgelegd en de hoogte van de boete moet proportioneel zijn. De rechter kan een boete matigen als deze niet in verhouding staat tot de overtreding.

Wat als het beding wordt overtreden?

Wanneer een werknemer het geheimhoudingsbeding overtreedt, kan de werkgever verschillende stappen ondernemen. Is er een boeteclausule opgenomen, dan kan de werkgever de overeengekomen boete vorderen. Daarnaast kan de werkgever schadevergoeding eisen, maar dan moet hij wel kunnen aantonen dat er daadwerkelijk schade is geleden en wat de omvang daarvan is.

In de praktijk is bewijsvoering vaak het lastigste onderdeel. Het is daarom verstandig om klanten te adviseren om bij het opstellen van het beding al na te denken over hoe een eventuele overtreding kan worden vastgesteld en onderbouwd.

