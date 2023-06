De impact van een hack op de jaarrekening van een bedrijf

Een cyberaanval kan verregaande gevolgen hebben voor de jaarrekening van een bedrijf, afhankelijk van de aard en omvang van de aanval. Ook is de impact afhankelijk van de specifieke boekhoudkundige regels die van toepassing zijn op de organisatie en de industrie waarin deze actief is. Wat zijn de concrete effecten waar u rekening mee moet houden?

Allereerst is er natuurlijk het verlies van belangrijke, vertrouwelijke gegevens. Een bedrijf kan gevoelige informatie zoals financiële data, klant- of werknemersgegevens en intellectueel eigendom verliezen bij een hack. Dit kan desastreuse gevolgen hebben voor de financiële resultaten van het bedrijf en de waarde van de activa op de balans. En wat dacht u van de directe financiële schade? Denk daarbij aan het verlies van inkomsten, de hoogte van mogelijke boetes en juridische kosten voor het herstellen van de schade. Deze kosten zullen hoogstwaarschijnlijk van invloed zijn op de jaarrekening van het bedrijf.

Operationele verliezen

Naast het verlies van financiële gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie van klanten en werknemers, kan een hack ook leiden tot operationele verliezen, zoals verloren inkomsten door verstoring van bedrijfsactiviteiten. Systemen vallen uit, werknemers kunnen niet meer inloggen en het herstellen hiervan brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Wanneer de schade na een hack hersteld is, zullen er ook verscherpte beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen en dit kan tevens een grote impact hebben op de financiële positie van het bedrijf.

Reputatieschade

Daarnaast moet de mogelijke reputatieschade die een hack op het bedrijf kan hebben, ook zeker niet worden onderschat. Als de reputatie van een bedrijf dusdanig te lijden heeft onder de cyberaanval dan zal dit resulteren in een daling van de omzet en de winstgevendheid. Vervolgens kan dit leiden tot een lagere waardering van de activa en uiteindelijk een negatieve invloed hebben op de toekomstige prestaties.

Aansprakelijkheidsrisico’s

Tot slot kijken we ook nog naar aansprakelijkheidsrisico’s. Als gevolg van een hack kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van belangrijke gegevens of schade aan derden. De juridische kosten en financiële verplichtingen die hieruit volgen, moeten ook worden opgenomen in de jaarrekening.

Winstgevendheid

Alle bovenstaande aspecten zorgen ervoor dat de winstgevendheid van een organisatie zwaar te lijden krijgt onder een cyberaanval of hack. Daarom is het van groot belang om adequate beveiligingsmaatregelen te treffen om het risico op een cyberaanval te minimaliseren! Door uw bedrijf 24/7 te laten monitoren door een cybersecurity expert worden potentiële dreigingen in een vroeg stadium gedetecteerd en kunnen deze direct worden uitgeschakeld. Daarnaast kan door het opstellen van een plan een bedrijf bovendien vastleggen hoe er zal worden omgegaan met een hack, mocht deze toch plaatsvinden, inclusief het rapporteren aan de juiste autoriteiten en het informeren van klanten of belanghebbenden.

Een Incident Response Plan is geen overbodige luxe

Een cybersecurity-expert kan samen met u een Incident Response Plan opstellen om in de toekomst snel en doeltreffend te kunnen acteren in het geval van een hack. In zo’n plan staat omschreven welke stappen er ondernomen moeten worden en door welke persoon binnen de organisatie. Op die manier worden de mogelijk ernstige gevolgen voor de financiële stabiliteit van het bedrijf zo klein mogelijk gehouden. Wilt u meer weten? Klik dan op onderstaande banner.