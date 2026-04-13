FIOD-accountant zou tuchtrechter verkeerd hebben voorgelicht: ‘Zo ben ik niet’

Volgens klager en advocaat Daan Doorenbos heeft de accountant van de FIOD in de tuchtzaak in 2023 de Accountantskamer onjuist en onvolledig voorgelicht. Het leidt tot een nieuwe tuchtprocedure waarin de accountant zich veel beter kan verweren dan tijdens de eerdere zaak. “Over het advies van de landsadvocaat mocht ik toen niets zeggen.”

Onderzoek Castor naar vermeende fraude bij vermogensbeheerder Box Consultants is nog altijd een hoofdpijndossier bij het Openbaar Ministerie. In oktober 2024 zag het OM na jaren van onderzoek alsnog af van strafrechtelijke vervolging en kocht advocatenkantoor Stibbe voor miljoenen af. In dit onderzoek stond zogeheten geheimhoudersinformatie centraal. Als in een strafrechtelijk onderzoek documenten in beslag worden genomen, moest voorheen een zogeheten geheimhouders-officier van justitie beoordelen of die stukken wel in het dossier mogen, of niet. Correspondentie tussen een verdachte en zijn of haar advocaat moet immers geheim blijven. De coördinator Tuchtrecht bij het OM kreeg deze informatie toch onder ogen nog voor de geheimhouders-officier erover geoordeeld had.

Gevolgen

De gevolgen voor deze FIOD-accountant en coördinator, Ron Dohmen, waren groot. Na de tuchtklacht werd hij in december 2023 voor een half jaar doorgehaald. Toch zit hij 2,5 jaar later opnieuw bij de Accountantskamer als beklaagde. De reden: hij zou de Accountantskamer in 2023 onvolledig en onjuist hebben voorgelicht. Dohmen had volgens de klager toegang tot het strafrechtelijk dossier. Op de zitting bij de Accountantskamer in 2023 herhaalde hij juist dat hij die toegang niet had. Volgens Doorenbos was die toegang ook nodig om de tuchtklacht tegen de accountants te kunnen maken en zo kon hij zelf zoeken in het digitale strafdossier. “Uit de door hem overlegde e-mails blijkt dat hij ook daadwerkelijk heeft gezocht in het digitale dossier en niet alleen heeft gewerkt op basis van hetgeen hem zou zijn aangereikt”, zegt advocaat Karen Harmsen namens de klager.

In januari 2016 zou de beklaagde gemaild hebben met de landsadvocaat over de accountant van BDO die hij voor de tuchtrechter wilde dagen nadat hij in het strafdossier had gekeken, stelt Harmsen. De landsadvocaat adviseert de rijksoverheid onder meer over juridische grenzen. In die mail schrijft de beklaagde: “Naast prutswerk in zijn controle valt hem namelijk een aantal deelhandelingen te verwijten die in onderling verband en samenhang categoriseren als het opzettelijk frustreren van de strafrechtelijke waarheidsvinding. Eens kijken hoe ze daar in Zwolle bij de tuchtrechter over denken.”

‘Hij hield geheimhoudersstukken’

Dohmen wees op de zitting in 2023 herhaaldelijk op het feit dat hij slechts over een ‘zichtmapje’ beschikte. Daarin zaten geprinte stukken die hij wel mocht zien. Volgens Harmsen is inmiddels duidelijk dat hij wel degelijk over digitale stukken beschikte. Hij heeft geheime stukken domweg gehouden, stelt ze. “Dohmen meent nog steeds dat wetten, regels en afspraken niet voor hem gelden en dat hij zich daaraan niet hoeft te houden als hij meent dat het hem niet uitkomt.”

Advocaat Daan Doorenbos vindt dat Dohmen de landsadvocaat ook bewust op het verkeerde been heeft gezet. Hij hield de opdracht van het kantoor van Doorenbos aan de accountant van BDO buiten beeld. Volgens Doorenbos werd zo het idee gepresenteerd dat hij als advocaat niets te maken had met het BDO-onderzoek en dat hij zo slechts zijn verschoningsrecht zou hebben laten gebruiken. Volgens hem is de beklaagde de kwade genius achter de hele affaire. “Dohmen is en blijft de aanstichter van de Box-affaire.”

Verweer

Advocaat Marc Kelder meent vele onbewezen stellingen gehoord te hebben. Het idee van de klagers is dat als hij en Dohmen die stellingen niet kunnen weerleggen, het verhaal van de tegenpartij bewezen is. “Dat is omkering van de bewijslast.” Het is aan de klagers om hun stellingen te bewijzen, zegt Kelder. Het gaat hier volgens hem om het dunnetjes overdoen van de procedure uit 2023. Je kan niet twee keer veroordeeld worden voor hetzelfde. “Mijn cliënt wordt beschuldigd van het spreken van onwaarheden in eerdere tuchtzaken, zelfs bewust. In gewone mensentaal: hij liegt.” Nu wordt Dohmen verweten dat hij niet na die tuchtzaak in 2023 stukken heeft zwartgelakt. “Hij had dus zelfs de door Doorenbos in die zaak ingebrachte stukken moeten zwarten en vernietigen. Hij heeft die stukken zelf ingebracht en hij kan zich dan niet eens meer beroepen op het verschoningsrecht.”

Doorenbos zou al in oktober 2023 een derde tuchtklacht hebben aangekondigd. Kelder ziet hierin een dreiging om Dohmen te bewegen zijn beroep tegen de uitspraak van de Accountantskamer in de zaak uit 2023 in te trekken. “Voor Dohmen was dit onaanvaardbaar omdat er onderdelen gegrond zijn verklaard die hem diep raken.” Anders dan Doorenbos stelt, was het juist Dohmen die aandrong op advies van de landsadvocaat over de geheimhoudersstukken. Dan is er nog het verwijt dat de FIOD-accountant toegang had tot het zogeheten ‘forensisch domein’ waarin de stukken zaten voor de strafzaak in voorbereiding. “Hij heeft nooit toegang gehad, laat staan dat hij ze kon doorsturen. Als Doorenbos stelt dat mijn cliënt wel toegang had, dan is het aan hem om dat te bewijzen.”

‘Nooit iemand onjuist ingelicht’

“Ik heb nooit iemand opzettelijk onjuist ingelicht”, zegt Dohmen zelf. “Zo ben ik niet en met dat verwijt heb ik veel moeite. Ik heb fouten gemaakt en als u daar iets van vindt, heb ik daar vrede mee. Maar niet met dat mij een gebrek aan integriteit wordt verweten.” Dat laatste was voor hem ook de reden om in beroep te gaan. Hij geeft ook aan dat hij in de tuchtzaak in 2023 in een lastig parket zat. Zo mocht hij niets zeggen over het advies van de landsadvocaat. Daarop werd het verschoningsrecht van toepassing verklaard. Achteraf meent hij dat hij er toch over de inhoud had moeten praten. “Het was wel relevant voor uw beoordeling.” Hij zegt dat hij betreffende de gewraakte mails een belangrijke fout heeft gemaakt. “Ik heb niet gezien dat Doorenbos in de aanhef stond.”

Dohmen ontkent ook dat hij kon grasduinen in het dossier. “De stukken die ik had, heb ik gekregen van mijn collega’s van het onderzoeksteam.”

De Accountantskamer doet over circa 12 weken uitspraak.