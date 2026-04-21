Nienke Buerman (EY) voorgedragen als bestuurslid NBA

Nienke Buerman MSc RA (1985) is werkzaam bij EY Accountants, waar zij in 2007 begon in de controlepraktijk. In totaal werkte zij 13 jaar in deze praktijk, waarvan twee jaar in Canada. Haar portefeuille bestond voornamelijk uit beursgenoteerde internationale ondernemingen, met een sterke focus op de bouwsector, zo valt te lezen op de website van de NBA.

Lange loopbaan

Naast het werk voor cliënten vervulde Buerman binnen EY diverse interne rollen. Zo was zij actief op vaktechnisch gebied, onder andere met oorzakenanalyses en in deeltijd lid van het vaktechnisch bureau auditing. Daarnaast bekleedde zij verschillende HR-gerelateerde functies, met aandacht voor thema’s als cultuur en gedrag, diversiteit en inclusie (D&I) en psychologische veiligheid. Vanuit die rol ontwikkelde zij leiderschapsprogramma’s en begeleidde zij (management)teams, onder meer met behulp van Deep Democracy-initiatieven. Na haar loopbaan in de controlepraktijk heeft zij zich voor een aantal jaar volledig gericht op deze HR-gerelateerde thema’s.

Public Policy

Sinds twee jaar is zij binnen EY werkzaam als Public Policy Lead. In deze functie is zij verantwoordelijk voor de activiteiten en relaties met diverse externe stakeholders binnen het accountancyveld, op thema’s die relevant zijn voor het accountantsberoep en soms schijnbaar tegenstrijdige visies vertegenwoordigen. In deze rol weet zij de brug te slaan tussen praktijk, beleid en maatschappij. Zij combineert haar inhoudelijke kennis van de controlepraktijk met een scherp gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Haar verbindende stijl en strategisch inzicht maken dat zij effectief opereert op het snijvlak van inhoud, beleid en stakeholdermanagement.

Aantrekkelijker maken

Het verbeteren én aantrekkelijker maken van het accountantsberoep vormt een belangrijke drijfveer voor Buerman. Dit heeft zij tot nu toe vormgegeven in haar verschillende rollen en dat is ook wat zij nastreeft als NBA-bestuurder: bijdragen aan de kwaliteit van het beroep, midden in alle ontwikkelingen die spelen, en tegelijkertijd zorgen dat accountants hun werk met plezier doen en trots zijn op hun vak.

In haar eigen woorden: “Ik ben geen doorsnee accountant. Ik volg geen standaard carrièrepad en ik zal ook geen doorsnee bestuurder zijn. Wat ik wél ben, is iemand met een grote passie voor het accountantsberoep. Iemand die kleur geeft aan het vak en vanuit verbinding tot oplossingen komt. Voor mij vormt het bouwen van sterke relaties met zowel stakeholders als leden de basis voor gedragen besluiten in het belang van ons beroep. Juist met de uitdagingen en kansen die voor ons liggen, zowel als maatschappij als beroepsgroep, is verbinding essentieel om vooruit te komen.”

Bron: NBA