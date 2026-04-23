Bilanx groeit: “We hebben ook nee moeten verkopen”

Waar de afgelopen jaren vooral grotere spelers in de top van de markt overnames deden, bewegen inmiddels ook middelgrote kantoren. Voor Bilanx Accountants & Adviseurs uit Almelo leidde dat het afgelopen jaar tot een reeks aansluitingen van kantoren uit onder meer Deventer en Twente.

Directeur Gerard Sanderman ziet die beweging niet als een doel op zich, maar eerder als een reactie op veranderingen in de sector. “De markt is echt in beweging, daar moet je wat mee.”

Het afgelopen jaar sloten onder meer Alexandré Finance uit Deventer, Twentaccount Advies uit Hengelo en Kantoor Helder uit Oldenzaal zich aan bij Bilanx. En daarbij lijkt het niet te blijven: begin dit jaar sloot Wind Administraties uit Hardenberg zich ook aan. De snelheid en frequentie is opmerkelijk, maar volgens Sanderman is het vooral “een gevolg van ontwikkelingen” die al langer spelen. “Wij werken al jaren samen met deze administratiekantoren. Er komen vanzelf gesprekken op gang als ondernemers nadenken over hun toekomst. De een wil stoppen vanwege leeftijd, de ander heeft – door regelgeving en organisatiedruk – steeds minder plezier in het vak.”

Nervositeit in de markt

Volgens Sanderman speelt echter niet alleen de opvolgingsproblematiek. De sector verandert snel door regelgeving, automatisering en de schaarste aan personeel: “Voor kleine kantoren wordt het daardoor steeds moeilijker om alle randvoorwaarden zelf te organiseren. Als klein kantoor ben je bovendien twee of drie dagen per week bezig met alles rondom het bedrijf: personeel, automatisering, interne administratie, pensioenregelingen. Allemaal zaken die je moet regelen. Daardoor houden accountants minder tijd over voor het vak waar ze het meeste plezier uithalen.”

Waar Bilanx in eerdere jaren met hulp van Full Finance vooral zelf op zoek ging naar overnames, ziet Sanderman dat het initiatief tegenwoordig vaak bij andere kantoren ligt. “Nu zie je dat de hele markt beweegt. Er zit wat nervositeit in, valt mij de laatste tijd op. Veel kantoren vragen zich af hoe de toekomst eruitziet. Dan gaan ze eerder kijken naar samenwerking of aansluiting.” Die beweging wordt volgens hem ook versterkt door grotere consolidaties in de markt. Private equity-gedreven platforms en internationale spelers nemen steeds vaker grotere kantoren over. Dat zorgt voor een domino-effect. “Als grote partijen kleine kantoren overnemen, dan kijken kleinere kantoren ook naar hun positie; wat betekent dit voor ons?”

Culturele klik

Hoewel de markt volop in beweging is, betekent dat niet dat elk kantoor automatisch past bij Bilanx. Volgens Sanderman draait de keuze in eerste instantie om cultuur. “Ik praat altijd eerst uitgebreid met de ondernemer. Past die bij ons? En staan de mensen ervoor open? Als de cultuur compleet anders is, krijg je daar later alleen maar werk mee.”

Die cultuur omschrijft hij als nuchter en informeel. “Gewoon beide benen op de grond, samen aan het werk en de schouders eronder. We hebben hier geen ingewikkelde lagen met allerlei managementstructuren. We hebben een directie, een MT en verder werken de teams zelfstandig.”

Die klik wordt niet alleen bij de ondernemers gezocht. Ook medewerkers spelen een belangrijke rol. “Als een kantoor acht of negen mensen heeft, ga je ook – in de meeste gevallen direct na een overname – met het personeel om tafel. Wat vinden zij ervan? Het is heel belangrijk meteen te investeren in vertrouwen. We hebben ook kantoren gehad waar we uiteindelijk ‘nee’ tegen hebben gezegd. Soms omdat het te ver weg was, soms omdat het risico te groot leek of omdat de cultuur niet goed aansloot.”

Specialisatie

Naast cultuur speelt ook inhoud een rol. Een goed voorbeeld is Alexandré Finance uit Deventer, gespecialiseerd in de medische sector. Die expertise sloot goed aan bij de bestaande klantenportefeuille van Bilanx. “Wij werken al voor ziekenhuizen en medisch specialisten in de regio. Alexandré zat juist sterk in huisartsen en apotheken. Als je die kennis samenbrengt, kun je dat verder uitbouwen.”

De integratie van zo’n specialistisch kantoor verliep volgens Sanderman heel geleidelijk. De naam blijft bestaan en het kantoor blijft zelfstandig opereren, terwijl achter de schermen processen worden samengevoegd. “We kijken eerst naar zaken zoals software en interne processen. Fiscale pakketten en loonadministratie hebben we inmiddels samengevoegd. Andere systemen volgen later. Dat doe je niet van vandaag op morgen.” Tegelijkertijd wordt de kennis van specialistische kantoren steeds breder ingezet binnen de organisatie. “Werk dat hier op medisch vlak binnenkomt, kunnen we in Deventer neerleggen. Zo bouw je stap voor stap een sterkere specialisatie op.”

Regionale groeistrategie

Hoewel Bilanx groeit, is er volgens Sanderman geen ambitie om een landelijke speler te worden. De strategie blijft nadrukkelijk regionaal. “We kijken vooral naar uitbreiding in de regio. Denk aan plaatsen zoals Zwolle, Ommen of Enschede. Het hoeft niet per se Twente te zijn, maar het moet wel logisch aansluiten op waar we nu zitten.” Een belangrijke voorwaarde is de omvang van een vestiging. Kantoren met slechts enkele medewerkers zijn minder aantrekkelijk. “Een vestiging moet minimaal tien tot twintig mensen hebben. Anders wordt het te kwetsbaar. Als er dan iemand ziek wordt of vertrekt, heb je meteen een probleem.”

Die regionale schaal heeft volgens hem ook voordelen op de arbeidsmarkt. “We zijn in korte tijd gegroeid van ongeveer veertig naar ongeveer honderd medewerkers. Daardoor zien mensen meer mogelijkheden om door te groeien of zich te specialiseren.” Dat effect merkt Bilanx nu al in het aantal sollicitaties. “We krijgen andere én meer reacties dan voor de overnames. Mensen zien meer perspectief: doorgroeien naar manager, directeur of specialist is toch iets wat veel mensen aanspreekt.”

Teamgroei als doel

Toch benadrukt Sanderman dat groei op zichzelf geen doel is. De overnames zijn volgens hem vooral een middel om teams sterker en minder kwetsbaar te maken. “Als je een dienst aanbiedt met één specialist, ben je kwetsbaar. Als die persoon vertrekt, ben je die dienst kwijt. Daarom proberen we teams van minimaal vier of vijf mensen te bouwen.” Dat geldt voor verschillende disciplines, van fiscaliteit tot HR en corporate finance. “Pas als je een team hebt, kun je een dienst echt volwassen aanbieden.”

In dat kader verwacht Sanderman vooral groei in corporate finance. De vergrijzing onder ondernemers zorgt voor meer vraag naar begeleiding bij bedrijfsopvolging en verkoop. “De mkb-markt is enorm in beweging. Daar gaat de komende jaren veel gebeuren.”

AI als kans, niet als bedreiging

Ook technologische ontwikkelingen spelen een rol in de strategie van het kantoor. Bilanx is inmiddels gestart met interne trainingen rond kunstmatige intelligentie. Volgens Sanderman zal AI vooral ondersteunend werken. “Het zal standaardwerk makkelijker maken, maar dat betekent niet dat je ineens de helft minder mensen nodig hebt.” Hij verwacht eerder dat het werk van accountants verandert dan dat het verdwijnt. “AI wordt een soort extra collega. Je krijgt misschien meer adviseurs en minder mensen die puur uitvoerend werk doen. Maar uiteindelijk blijven deskundige mensen nodig.”

Internationale ambities

Op langere termijn sluit Sanderman ook internationale uitbreiding niet meteen uit. Met name Duitsland ziet hij als een interessante mogelijkheid. “Als klanten de grens overgaan en in Duitsland actief worden, gaan ze vragen stellen over Duitse regelgeving en lonen. Dan moet je die kennis ergens vandaan halen.” Een eigen kantoor net over de grens kan dan een logische stap zijn. “Het zou mooi zijn als dat ooit gebeurt. Zeker in deze regio, waar de grens dichtbij is. Maar het is geen actief doel op dit moment.” Volgens hem past zo’n stap ook in bredere Europese ontwikkelingen. “Je ziet dat buitenlandse partijen naar Nederland kijken, maar andersom gebeurt dat ook. Europa groeit langzaam meer naar elkaar toe.”

Consolidatie gaat door

Voor de sector verwacht Sanderman dat de consolidatie voorlopig nog niet stopt. De grote overnames in de top van de markt hebben volgens hem een kettingreactie veroorzaakt. “De afgelopen jaren zag je vooral de Top 50-kantoren bewegen. Nu zie je dat kleinere kantoren dezelfde weg volgen.” Toch denkt hij niet dat alles uiteindelijk in een paar grote organisaties zal eindigen. “Er blijft altijd ruimte voor verschillende soorten kantoren. Maar samenwerking en schaal worden wel steeds belangrijker om toekomstbestendig te blijven.”

Voor Bilanx betekent dat vooral verder bouwen aan een stevige organisatie, zonder groeidwang: “We willen niet per se naar honderden medewerkers. Het belangrijkste is dat onze teams sterk genoeg zijn om klanten goed te bedienen.” En als zich opnieuw een passend kantoor meldt? Dan sluit Sanderman niets uit. “Als het klopt qua cultuur, mensen en regio, gaan we het gesprek altijd aan. Maar het moet wel bij ons passen.”

Tekst: Sander Voortman

Deze bijdrage komt uit het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/