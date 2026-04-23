Professionalisering met behoud van eigen koers

ETL voert de ondersteuning van aangesloten kantoren op nu de groep groeit. “We hebben antwoord op de snelle ontwikkelingen in IT, AI en cybersecurity, maar we schrijven niks voor. We bieden kantoren die zich aansluiten geen management, maar hulp bij ondernemerschap.”

“Wat consolidatie van accountantskantoren betekent, merken we dagelijks bij ETL”, zegt Vanessa Spaans, directeur van ETL in Nederland. “Veel kantoren waarmee we in gesprek zijn, worden door andere partijen benaderd. En steeds meer kantoren benaderen ons spontaan. Als ETL willen we laten zien dat we accountantskantoren, de partners en hun klanten werkelijk beter maken. Wij kiezen voor verdere professionalisering, met behoud van autonomie en authenticiteit van onze kantoren.”

Eigenheid behouden

Die aanpak werkt, ziet Spaans. Accountants- annex adviesketen ETL groeit gestaag verder en is in Nederland de omzetkaap van 100 miljoen euro gepasseerd. Maar wat blijft is de cultuur binnen de kantoren. “We willen die eigenheid behouden van het lokale kantoor dat dicht bij de klant staat. Partners die zich bij ons aansluiten, behouden hun zeggenschap over de bedrijfsvoering. Graag zelfs, want zij weten als geen ander hoe ze ondernemers in het mkb het beste kunnen bedienen. We willen de bedrijfscultuur van directe contacten, korte lijnen, snel schakelen, saamhorigheid behouden. We gaan echt het management niet overnemen, want partners weten zelf het beste hoe ze hun markten moeten bedienen.”

Intensieve ondersteuning

Toch is ETL wel degelijk in beweging; de organisatie gaat mee in de verdergaande automatisering en de opkomst van AI. Spaans: “Hoe groter we worden, hoe groter ook de vraagstukken die spelen in de sector. Automatisering, AI, cybersecurity, de ontwikkelingen hierin gaan razendsnel en gaan hand in hand met compliance. Daarvoor hebben we de ondersteuning van onze partners geïntensiveerd. We gaan kantoren niet voorschrijven hoe ze zich moeten aanpassen, maar we helpen ze in hun ondernemerschap. Voor steun bij alle grote en kleine vraagstukken kunnen ze bij ons aankloppen.”

Dit gaat verder dan bijvoorbeeld gezamenlijk IT-systemen inkopen, hulp bij werving van nieuw talent of steun bij opvolging. “Daarin zijn we altijd al sterk geweest. De hele sector weet dat we partners na overname een aanzienlijk aandeel minderheidsbelang schenken om het ondernemerschap te laten bloeien. Dat past in onze filosofie om partners maximaal te ondersteunen.”

Specialisten aangetrokken

Nu ETL zo hard groeit, is die ondersteuning opgeschaald en geprofessionaliseerd, vertelt Spaans. Niet alleen omdat veel kantoren zich aansluiten bij de groep, maar ook omdat er zo veel afkomt op de sector. “We hebben ons versterkt met professionals voor de bedrijfsvoering, de compliance en de IT. We werken nu bijvoorbeeld met een Chief Operating Officer (COO) in de holding, die zich bezighoudt met de verbinding tussen de kantoren binnen onze ETL-groep. Die kijkt waar er ruimte is voor net dat stukje extra verbetering dat bijdraagt aan het ondernemerschap. We helpen kantoren kennis te delen en elkaar te inspireren met hun businessmodel. Hoe beter kantoren functioneren, hoe beter de partners zich kunnen richten op de business.”

Ook voor de IT is een specialist aangetrokken op holdingniveau, vervolgt Spaans. “Niet alleen uit noodzaak, maar ook omdat er zoveel is te winnen met de digitalisering. We hebben een centraal IT-platform waarbij al onze kantoren zich kunnen aansluiten. Nooit meer worstelen met implementatie, haperende systemen en updates, met alle kostbare uren van dien.”

Wat betreft cybersecurity stapt ETL over naar een andere omgeving die nog beter is te beveiligen. “Kantoren kunnen daar hun eigen digitale omgeving veilig op laten draaien, ze profiteren van onze gezamenlijke inspanningen voor de digitale veiligheid. Zo ook met de ontwikkeling van AI binnen ETL. Onze Chief Technical Officer (CTO) kijkt wat de kantoren binnen onze groep al zelf ontwikkelen. Die initiatieven pakken we met elkaar op en trekken we naar het centrale niveau, zodat heel ETL profiteert van onze gezamenlijke denk- en daadkracht.”

Onderlinge verbondenheid

Spaans merkt dat deze benadering aanslaat bij de partners van aangesloten kantoren. “Ze weten allemaal hoe belangrijk deze onderwerpen zijn, maar IT en cybersecurity zijn niet hun kerncompetenties. Veel partners vinden het fijn als we een deel van de aandacht, uren en energie die daarvoor nodig zijn voor onze rekening nemen, terwijl ze alle vrijheid krijgen als ondernemers. We schrijven niets voor, maar bieden wel oplossingen.”

“Ook kantoren waarmee we in gesprek zijn om aan te sluiten bij ETL vinden dit belangrijk. Partners zijn professionals die dicht bij hun vak en de dienstverlening aan de mkb-ondernemers staan. Ze voelen zich geholpen als we ze daarvoor de ruimte bieden, terwijl ze opereren in een professionele en veilige omgeving.”

Spaans ziet dat deze aanpak de onderlinge verbondenheid binnen ETL stimuleert. “Als de omgeving waarin de kantoren opereren overzichtelijk is en er oplossingen zijn voor vraagstukken, vinden onze partners het gemakkelijker hun eigen ideeën daaraan toe te voegen. Ze zoeken elkaar spontaan op om inzichten en ervaringen uit te wisselen.”

De partners van de ETL-groep blijven vrij om gebruik te maken van deze centrale voorzieningen, benadrukt Spaans. “Maar er is geen eentje die de ondersteuning voor IT, AI, arbeidsmarkt en compliance afslaat. Het helpt hen juist nog beter in te spelen op klantvragen, met nog betere kwaliteit. Precies waar het ze om te doen is.”

Tekst: Henk Vlaming

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.