Veel mensen weten niet goed hoeveel inkomstenbelasting ze betalen

Veel mensen hebben geen goed beeld van hoeveel inkomstenbelasting zij daadwerkelijk betalen. Uit een enquête blijkt dat lagere en middeninkomens hun belastingdruk gemiddeld overschatten, terwijl hogere inkomens die juist onderschatten. Daarover schrijft economenvakblad ESB.

De enquête werd gehouden in december 2025 onder 1.090 deelnemers van het LISS-panel. Zij werd gevraagd welk deel van hun bruto jaarinkomen over 2024 zij aan inkomstenbelasting afdroegen. Uit de resultaten blijkt dat de eerste zes inkomensgroepen hun belastingdruk te hoog inschatten. In de laagste inkomensgroep loopt die overschatting op tot ongeveer vijftien procentpunt. In de hoogste inkomensgroepen gebeurt het omgekeerde: daar wordt de belastingdruk juist onderschat, met in de hoogste groep een verschil van circa tien procentpunt.

Weinig inzicht

Volgens de onderzoekers kan dit onder meer worden verklaard door beperkte kennis van heffingskortingen en een gebrekkig inzicht in inkomensafhankelijke regelingen. Daardoor is het voor veel mensen lastig om hun werkelijke belastingdruk goed te beoordelen.

De uitkomsten onderstrepen volgens de auteurs het belang van vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel. Zelfs voor mensen met alleen inkomen in box 1 is het systeem ingewikkeld, door de combinatie van schijven, tarieven, aftrekposten en heffingskortingen. Juist die samenhang maakt het moeilijk om te begrijpen hoeveel belasting iemand betaalt en wat het effect is van bijvoorbeeld meer werken.

Bron: ESB