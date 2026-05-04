AI in de accountancy: 3 vragen om te stellen aan je softwareleverancier

“Goedemorgen. Ik kreeg net een melding van mijn AI-assistent dat – zonder bijsturing – jouw bedrijfsrekening over zes weken leeg is.”

“Tegelijkertijd zien we nog een aantal openstaande facturen. Je hebt eigenlijk twee opties: je kunt achter slecht betalende klanten aan, of je stapt over op factoring. Toevallig heeft een andere klant van mij – die ook regelmatig dit soort meldingen kreeg – die stap gezet. Sindsdien is zijn liquiditeitspositie sterk verbeterd en slaapt hij een stuk rustiger.”

Terwijl jij met andere dingen bezig bent, heeft AI het naderende probleem al gesignaleerd – en stuurt jou proactief een melding met mogelijke oplossingen om te bespreken met je klant. Geen vraagposten meer najagen – ook dat doet AI voortaan – maar waardevol advies geven. Klinkt goed. Misschien té goed?

Laten we eerlijk zijn: de accountancy wordt al dertig jaar verteld dat het vak fundamenteel gaat veranderen. Automatisering zou de accountant overbodig maken. Toch zijn de echte doemscenario’s grotendeels uitgebleven.

En toch… AI gaat impact hebben.

De vraag die je jezelf stelt is logisch: wat betekent dit voor mijn werk en voor mijn klanten? Welke software helpt mij om mijn vak goed uit te voeren? Blijf ik bij mijn huidige leverancier, of is dit het moment om over te stappen?

Juist omdat technologie zich razendsnel ontwikkelt, is het belangrijk te kiezen voor softwareleveranciers met een duidelijke visie en een bewezen trackrecord. Maak je nu de juiste keuze, dan loop je straks voorop. Dit blog helpt je om de juiste vragen te stellen.

Vraag 1: Wat wordt de rol van de accountant?

Dat AI de accountancy gaat veranderen is opvallend, want op het eerste gezicht lijken ze elkaars tegenpolen. AI werkt op basis van waarschijnlijkheid en aannames. Accountancy draait om zekerheid. In dit vak is ‘bijna goed’ nog steeds fout.

Precies daar ligt de sleutel: AI werkt alleen als het samengaat met menselijke validatie. Interpreteren, controleren, goedkeuren. De verantwoordelijkheid blijft bij de accountant, niet bij de software.

En juist daar zit je toegevoegde waarde: ervaring, kennis, context en het vermogen om te begrijpen wat er achter de cijfers schuilgaat.

Want cijfers zijn nooit alleen cijfers. Ze vertellen verhalen. Over een ondernemer in een scheiding. Over een klant waarvan de omzet langzaam terugloopt en die misschien nét wat extra aandacht nodig heeft. Dat zie je niet in een dataset.

AI en mens versterken elkaar. Geen vervanging, maar samenwerking: jouw expertise, versterkt door AI.

Vraag je softwareleverancier daarom naar zijn visie op AI. Hoe zien zij de rol van de accountant? AI als magische oplossing voor alles? Dat is een red flag. Volledig autonome boekhouding? Ook een red flag. AI als krachtige assistent? Dat geeft vertrouwen.

AI is bij uitstek geschikt voor “explain & assist”-taken, zoals:

Vraagposten signaleren en ontbrekende facturen automatisch uitvragen

Conceptmails opstellen op basis van klantdata en relevante wet- en regelgeving

Bijlagen herkennen en voorstellen doen voor verwerking

Grootboekrekeningen automatisch koppelen aan RGS, met aandachtspunten

Betaalvoorstellen toetsen aan contracten en gemaakte afspraken

Afwijkingen signaleren, zoals ongebruikelijke bedragen of patronen

Wwft-controles uitvoeren en klantdata automatisch verwerken in systemen

AI gaat dus proactief voor jou aan het werk: met inzichten, voorstellen en adviezen. Maar jij blijft altijd in control.

Vraag 2: Hoe weet ik dat alles klopt?

Iedereen die met AI werkt, weet dat de uitkomsten niet altijd foutloos zijn. In de accountancy is betrouwbaarheid echter essentieel. Daarom blijft menselijke validatie cruciaal.

Maar als je alles opnieuw moet doen, schiet je er weinig mee op. De echte winst zit in controleerbaarheid: jij moet kunnen zien wat AI gedaan heeft, welke data is gebruikt en hoe een conclusie tot stand is gekomen.

Vraag je softwareleverancier daarom hoe je AI kunt controleren.

Een goede AI-oplossing voldoet aan de volgende principes:

Transparantie – je begrijpt waarom AI iets doet.

– je begrijpt waarom AI iets doet. Uitlegbaarheid – elke uitkomst is herleidbaar, geen black box.

– elke uitkomst is herleidbaar, geen black box. Controle – je kunt ingrijpen, corrigeren en goedkeuren.

– je kunt ingrijpen, corrigeren en goedkeuren. Consistentie – gedrag is voorspelbaar en betrouwbaar. AI moet niet de vrije hand krijgen, maar werken binnen passende kaders.

– gedrag is voorspelbaar en betrouwbaar. AI moet niet de vrije hand krijgen, maar werken binnen passende kaders. Erkenning van onzekerheid – een AI die nooit twijfelt, kan je niet vertrouwen. Als er onzekerheid is, dan moet dat duidelijk worden benoemd.

– een AI die nooit twijfelt, kan je niet vertrouwen. Als er onzekerheid is, dan moet dat duidelijk worden benoemd. En specifiek voor accountants: aansluiting op bestaande werkwijzen en wet- en regelgeving, en weten dat (het team achter) de AI de vaktaal en context begrijpt.

Daarnaast is toegang tot grote hoeveelheden betrouwbare (Nederlandse) boekhouddata essentieel. Een AI-model is immers zo goed als de data waarop het is getraind. Uiteraard binnen de kaders van de AVG: vertrouwelijke gegevens moeten altijd beschermd blijven.

Vraag 3: Kan de software dit wel waarmaken?

AI is zo sterk als de omgeving waarin het opereert. Leveranciers die AI serieus nemen, beginnen bij de basis: hun software en data. AI als ‘extra laagje’ of losse chatbot gaat het verschil niet maken.

Vrijwel alle software op de markt is ooit gebouwd zonder AI in gedachten. Vaak is er later een API toegevoegd om koppelingen te maken. Maar een groot deel van de logica zit in de gebruikersinterface en is niet via die API beschikbaar. En dus ook niet voor AI.

Software die geoptimaliseerd is voor AI, is “API-first” ontwikkeld. Dit betekent dat alles wat er met het systeem kan, via de API beschikbaar is. Met andere woorden, alles wat een gebruiker via zijn scherm kan doen, kan AI ook doen. En dat maakt een wereld van verschil. Dat maakt het verschil tussen een handige tool en een volwaardige AI-assistent die steeds meer als een collega gaat functioneren.

Vraag je softwareleverancier dus of de software echt “API-first ” gebouwd is. Veel leveranciers zullen zeggen van wel, maar kunnen het niet waarmaken.

Hoe Minox Focus dat aanpakt

De belofte van AI is groot. Maar alleen wie de basis op orde heeft, kan die belofte waarmaken. daarom heeft Minox de afgelopen drie jaar gebouwd aan een volledig nieuw boekhoudpakket. Niet AI er later bovenop plakken, maar AI in het hart integreren.

Met Minox Focus leggen we nu de laatste hand aan een platform dat kantoren vanaf september toegang geeft tot het AI-tijdperk.

