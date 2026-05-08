Houdbaarheid standpunt fiscus over ‘bad leaver’-aandelen ter discussie

Wie door eigen schuld vertrekt bij een werkgever en verplicht een verkregen aandelenpakket moet teruggeven, moet over de waarde daarvan belasting betalen. Dat roept veel vragen op in de belastingadviesbranche.

Een zogeheten bad leaver is iemand die wordt ontslagen na verwijtbaar gedrag. Eigen schuld dus. In het geval de ontslagen werknemer ooit een aandelenpakket hebben gekregen van de werkgever, moet dat pakket verplicht worden teruggegeven.

Ingeleverde aandelen belast

In april kwam de Belastingdienst met een standpunt over de fiscale behandeling van dat terugschuiven van aandelen waneer de betrokken medewerker een aanmerkelijk belang heeft. Is het pakket ooit voor een miljoen verkregen en nu € 5 miljoen waard, dan kan dat bedrag in box 1 worden afgetrokken als negatief loon. Maar in box 2 moet het inkomen uit aanmerkelijk belang wél worden gesteld op € 4 miljoen, zijnde de waardevermeerdering van de aandelen. Dat levert dus een aanslag van ruim een miljoen op.

Fiscalisten betwijfelen of dit standpunt juridisch wel houdbaar is: zet dit het fenomeen werknemersparticipaties op de helling en is dit niet een drempel om verwijtbaar ontslag toe te kennen?

Veel inkomen nodig

Fiscalist Eric van Uunen vraagt zich af of de ontslagen medewerker wel genoeg inkomen heeft om het negatieve loon te kunnen verrekenen. Dat mag drie jaar achterwaarts en negen jaar voorwaarts, maar met een toptarief van 49,5% is “een joekel van een inkomen” nodig om de aftrekpost te gelde te maken, vindt aldus Van Uunen. Hij vindt het een onmogelijke situatie om bij de aandelen van de bad leaver uit te gaan van de waarde in het economische verkeer. Van Uunen stelt voor uitsluitend een negatief loon van € 1 miljoen toe te staan (de waarde bij verkrijging).

Extra onaantrekkelijk

Bas Jorissen van Archipel Tax Advice kijkt er anders naar, want een bad leaver heeft niet voor niets dat predikaat: dan heb je het echt bont gemaakt. Bovendien worden er vaak afspraken gemaakt die slecht vertrek ontmoedigen, zoals een belastingbeding voorkomt bijvoorbeeld dat door werkgevers betaalde heffingen na teruggave bij de bad leavers terechtkomen. “Zo bezien maakt een belasting op papieren winsten bad leavership extra onaantrekkelijk.” Jorissen denkt dat de fiscus in paniek raakte omdat tegenover een negatief loon van € 5 miljoen geen corresponderende heffing stond, zodat slecht vertrek een verdienmodel zou worden.

Belastingadviseur Ewoud de Ruiter ging voor Accountancy Vanmorgen vorige maand al uitgebreid in op dit onderwerp en zette ook vraagtekens bij de houdbaarheid van het standpunt.