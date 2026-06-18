Kabinet ziet niets in btw-nultarief voor dierenartszorg

Een verlaging van de btw op diergeneeskundige zorg lijkt voorlopig van de baan. Het kabinet heeft in Europees verband onderzocht of voldoende steun bestaat voor een btw-nultarief op dierenartsdiensten, maar stuitte op een gesloten deur. Geen van de achttien reagerende EU-lidstaten ziet op dit moment iets in een verlaging van het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg.

De verkenning volgde op een motie van het Partij voor de Dieren-Kamerlid Teunissen. Daarbij had het kabinet toegezegd zich in te spannen voor een verlaging van de btw op diergeneeskundige zorg naar 0 procent, bijvoorbeeld door een kopgroep van Europese landen te vormen die een wijziging van de Europese btw-regels zou bepleiten.

Geen draagvlak

Uit de inventarisatie blijkt echter dat daarvoor nauwelijks draagvlak bestaat. De achttien lidstaten die reageerden op de Nederlandse peiling gaven allemaal aan geen belangstelling te hebben voor een verlaagd of nulprocentstarief voor diergeneeskundige diensten. Volgens staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën is er daarom momenteel onvoldoende steun om een Europese kopgroep te vormen.

Europese regels

Los van het gebrek aan politieke steun wijst het kabinet erop dat de huidige Europese btw-richtlijn een nultarief voor diergeneeskundige diensten niet toestaat. Nederland kan daarom niet zelfstandig besluiten om de btw op dierenartszorg naar nul procent te verlagen.

Twijfels

Het kabinet zet bovendien vraagtekens bij de effectiviteit van een btw-verlaging als middel om dierenartszorg goedkoper te maken. Daarbij verwijst het naar een evaluatie van bestaande verlaagde btw-tarieven door Dialogic en Significant Public. Uit dat onderzoek blijkt dat lagere btw-tarieven weliswaar deels doeltreffend kunnen zijn, maar doorgaans geen doelmatig instrument vormen om prijzen structureel te verlagen. Ondernemers kunnen immers niet worden verplicht een belastingverlaging volledig door te berekenen aan consumenten. De onderzoekers adviseren daarom andere beleidsinstrumenten te overwegen.

Stijgende kosten

Hoewel het kabinet een btw-verlaging niet haalbaar acht, erkent het wel de zorgen over de oplopende kosten van diergeneeskundige zorg. Volgens de staatssecretaris staat de toegankelijkheid van dierenzorg daardoor onder druk. Het kabinet richt zich daarom op andere maatregelen, zoals het bevorderen van concurrentie in de markt voor huisdierenzorg en het verbeteren van de informatievoorziening aan consumenten. Daarbij moeten huisdiereigenaren beter inzicht krijgen in behandelingen en kosten, zodat zij bewuster kunnen kiezen en waar mogelijk geld kunnen besparen.

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