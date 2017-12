Veel Nederlanders gaan er iets op vooruit in 2018

Veel Nederlanders met een aanvullend pensioen gaan er in 2018 iets op achteruit. Dat concludeert loonstrookverwerker ADP op basis van de doorrekening van de belastingtarieven en premies die per 1 januari gelden.

Mensen met een aanvullend pensioen of lijfrente-uitkering tot €2750 gaan er netto tot €6,88 per maand op achteruit ten opzichte van dit jaar. Bij een aanvullend pensioen van €500 ontvangt de pensioengerechtigde €1,25 minder. Bij €750 is dat €1,88. De verlaging komt met name door de verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Ouderen krijgen in 2018 wél meer AOW. Gehuwden ontvangen bruto €7,66 meer per persoon, ongehuwden krijgen er €12,47 per persoon bij.