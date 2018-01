EY in digitale kopgroep Management Team 1000

EY, Capgemini en Microsoft zijn volgens zakelijke beslissers de beste digitale dienstverleners van Nederland, gespecialiseerd in business intelligence & data. Zij staan het hoogst genoteerd in een ranking van zakenblad Management Team.

IBM en KPMG zitten dit trio op de hielen, gevolgd door IT-bedrijven AFAS Software, Oracle, Unit4 en IQBS. Deloitte completeert de top-10. Overige bedrijven in de lijst van beste analytics dienstverleners zijn onder andere Novius, een specialist in business transformation, BDO (diensten geleverd door BDO Advisory), Axians (het moederbedrijf van Bostec), Big Four speler PwC, het Amerikaanse Accenture, Magnus en Atos Consulting.

Kwaliteit uitvoering

Ook Novius, BDO, Accenture, Atos Consulting en Magnus staan in de Top 1000 van Management Team. KPMG en Magnus scoren daarbij het beste op kwaliteit van uitvoering, terwijl EY de hoogste score krijgt voor klantgerichtheid. Consultantsbedrijf Magnus krijgt samen met EY de hoogste score krijgt voor excellente uitvoering, gevolgd door AFAS Software en Capgemini op een gedeelde derde plaats.

Ervaring

Jaarlijks doet Management Team onderzoek naar de kwaliteit en populariteit van zakelijke dienstverleners. Om tot de uiteindelijke rankings door te dringen in 53 categorieën werden de ervaring van zo’n 2.500 zakelijke beslissers in kaart gebracht. Samen hebben zij meer dan 2.000 uiteenlopende bedrijven beoordeeld. Daarvan is ‘business intelligence & data’ er een van. Bedrijven die zijn beoordeeld specialiseren zich in thema’s als managementinformatie, rapportages, data analytics, het vertalen van big data naar strategische inzichten en process mining.