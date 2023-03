VU-studenten winnen audit-hackathon NBA

Een team van zes studenten van de Vrije Universiteit heeft de eerste NBA-hackathon ‘Auditing the Future’ gewonnen. Zij streden met vijf andere teams van universiteiten om de titel ‘Auditors of the Future 2023’.

Auditing the Future is een Engelstalige accountancystrijd die is gericht op WO-studenten die studeren in een financieel-economische richting. De deelnemers kwamen van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Tilburg, Erasmus Universiteit, Vrije Universiteit, Nyenrode en Universiteit Maastricht. Het doel was studenten te laten ervaren hoe divers het accountantsberoep kan zijn en met welke vragen accountants worden geconfronteerd. Ze gingen aan de slag voor het fictieve bedrijf Beans by Bruno, dat ook al centraal stond in de NBA Impact Challenge.

Belang data-analyse voor audit

Volgens de jury, die bestond uit Eddy Vaassen (hoogleraar accountancy Universiteit Tilburg), Angelique Koopman (partner EY en docent aan Universiteit Tilburg), Aleks Kayhan (partner EY en bestuurslid NBA) en Iuliana Sandu (Academic Director Data Analytics Erasmus Universiteit), was het niveau hoog: ‘Doorslaggevend in het eindoordeel van de jury was de wijze waarop de studenten van de VU hebben laten zien hoe belangrijk data-analyse is voor de audit.’ De hackathon is onderdeel van de arbeidsmarktcampagne ‘Accountancy iets voor jou’.

Komend najaar wordt er tijdens de Impact Challenge een nieuwe casus ingezet. De lessen en colleges worden live in de klas verzorgd door ruim honderd accountants.

Bron: NBA