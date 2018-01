Moneyview: spaarrente nog in 2018 naar 0 %

Spaarders bij de drie grootste banken moeten er serieus rekening mee houden dat hun rente dit jaar nog verder daalt. Het tarief van 0,05% gaat naar 0,01% en mogelijk zelfs naar 0%, voorspelt spaardeskundige Matthijs van Herten van onderzoeksbureau MoneyView in de Telegraaf.

Van Herten roept in herinnering dat de banken zelf al jaren rente betalen over het geld dat ze bij de Europese Centrale Bank moeten onderbrengen. Voor een partij als ING komt dat neer op een dagelijkse strop van enkele tientallen miljoenen euro’s. Een situatie waarin de klanten die op hun beurt geld naar de bank brengen wél rente krijgen, is op termijn onhoudbaar, redeneert hij. ‘De vraag is niet of, maar wanneer de rente nog verder richting nul gaat’, analyseert de onderzoeker.