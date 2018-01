Nieuwe app geeft particulier inzicht in belastingaangifte en pensioen

Een app van start-up Ockto geeft consumenten razendsnel inzicht in zaken als pensioen en belastingaangifte. Ockto verzamelt financiële gegevens bij sites waar deze gegevens al bekend zijn en sluist die– met toestemming van de klant – door naar een andere partij.

Het gebruik kan bijvoorbeeld handig zijn bij een hypotheek- of kredietaanvraag. De applicatie haalt de benodigde gegevens centraal op bij instanties en stuurt deze door naar bank, hypotheekverstrekker of verzekeraar.

Banken en PGGM

De app van het bedrijf verwerkt volgens het FD op het moment pas enkele duizenden aanvragen per maand, maar daar moet snel verandering in komen. De onderneming werkt naar eigen zeggen samen met Rabobank, ABN Amro en pensioenuitvoerder PGGM. De data komen onder andere van de Belastingdienst, het UWV, Mijnpensioenoverzicht.nl en Mijnoverheid.nl. De app maakt er een persoonlijk profiel van.

Financiële planning

‘Onze partners testen de applicatie met hypotheken, maar de beste toepassingen zitten bij het maken van financiële planningen’, vertelt oprichter Robert Harreman in het FD. De verwachting is dat afnemers komend jaar het portfolio zullen uitbreiden. Volgens de ondernemer is er bij de consument veel behoefte aan een technologische oplossing. ‘Niet iedereen kan aanhaken bij de nieuwe financiële dynamiek. Het invullen van het bruto salaris is voor veel mensen al een uitdaging.’