Meer belangstelling voor claim Steinhoff

Na de VEB heeft zich ook een groep Zuid-Afrikaanse beleggers in Nederland gemeld voor een zaak tegen Steinhoff, weet de Telegraaf. De Zuid-Afrikaanse beleggers zouden zich bij een claim van de VEB willen aansluiten tegen de Zuid-Afrikaanse meubelmultinational.

Ook de internationale beleggersvereniging European Investors’ Association heeft zich bij de VEB aangesloten. Armand Kersten van de VEB spreekt in de Zuid-Afrikaanse zakenkrant Business Day van ,,veel aandeelhouders”, maar noemt geen exact aantal.

Steinhoff is in een boekhoudschandaal verwikkeld over de jaarcijfers van 2016 en maakte daardoor een vrije val op de beurs. De VEB stelt het bestuur van Steinhoff aansprakelijk voor de schade van beleggers en heeft daarbij ook de Nederlandse vestiging van Deloitte in het vizier.