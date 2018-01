Hoekstra gaat cryptoregels met aandacht bestuderen

Minister van Financiën Wobke Hoekstra zal het Franse-Duitse voorstel om regels te maken voor cryptovaluta met aandacht gaan bestuderen als dat er is. Dat meldde Hoekstra vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. Frankrijk en Duitsland zijn bezig met strengere regels voor toezicht op de handel in cryptovaluta. Tijdens de G20-top in maart komen de landen met concrete voorstellen, kondigden ze deze week aan. Zodra Hoekstra de voorstellen gelezen heeft zal hij ‘kijken wat we er in Nederland mee gaan doen’, meldt Hoekstra aan RTL Z.

Waarschuwing

Hoekstra zei wederom dat mensen goed moeten luisteren naar de waarschuwingen van AFM en De Nederlandsche Bank over investeren in cryptomunten. “Bezint eer gij begint.” Uiteraard moeten mensen zelf de keuze maken om in bitcoins te stappen, zegt hij, maar ‘het is buitengewoon risicovol’.

Behalve in Frankrijk en Duitsland wordt ook in China nagedacht over strengere regels voor toezicht op de handel in cryptovaluta. Persbureau Reuters kreeg deze week een verslag in handen waarin een Chinese centrale bankier ervoor pleit dat China de handel in cryptovaluta zoals bitcoin zou moeten verbieden. De speculaties over het strengere toezicht zorgden er begin deze week voor dat de koersen van de belangrijkste cryptocurrencies hard omlaag gingen. Bitcoin daalde flink en zakte richting de 10.000 dollar.

Bron: RTL Z