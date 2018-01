Belastingdienst zoekt nog steeds ZZP’ers voor boekhoudproef

De Belastingdienst is deze maand van start gegaan met een twee jaar durende proef met online boekhoudpakketten voor ZZP’ers. Die konden zich sinds november al aanmelden, maar het maximum van 2.500 deelnemers is nog niet bereikt. Reden voor een extra oproep door de fiscus.

“Ziet u op tegen de boekhouding? Bang voor fouten, en gedoe met de Belastingdienst? Nergens voor nodig. U kunt u nu aanmelden voor een proef met online boekhoudpakketten waarmee u in één moeite door uw boekhouding, BTW-aangifte en betaling regelt”, zo wijst de Belastingdienst zelfstandigen nogmaals op de proef. Die wordt gehouden in samenwerking met de stichting Zeker-OnLine. Deelnemers krijgen de online boekhoudpakketten voor een speciale prijs. Ze kunnen dan gebruikmaken van een pakket in een beveiligde omgeving, dat automatisch de gegevens voor de btw-aangifte klaarzet. De betaling verloopt via iDeal.

Aanmelden kan tot eind maart bij Zeker-OnLine.

Inzicht ZZP’ ers vergroten

De fiscus wil onderzoeken of het gebruik van de pakketten bij ZZP’ers het inzicht in de eigen financiële situatie vergroot en het aantal fouten vermindert. De proef is een onderdeel van de Investeringsagenda van de Belastingdienst. Die werkt samen met software-aanbieders omdat marktpartijen vaak beter vernieuwende, digitale oplossingen kunnen ontwikkelen, geeft de fiscus aan. “Zij kunnen zich gemakkelijker richten op specifieke doelgroepen en branches.”