Esma wil effecten belastinghervorming VS terugzien in jaarrekening

De Europese toezichthouder op de financiële markten Esma heeft een publicatie gewijd aan de effecten die de nieuwe belastingwetgeving in de Verenigde Staten heeft op de financiële verslaggeving over 2017. Ook al zijn die nog niet exact te bepalen, van instellingen wordt wel verwacht dat zij de effecten zo goed mogelijk betrekken in hun jaarrekening.

Het gaat om de United States Tax Cuts and Jobs Act, die op 22 december in werking is getreden. “Esma en nationale toezichthouders op de financiële verslaggeving hebben signalen ontvangen dat uitgevende instellingen met belangrijke dochterondernemingen in de VS, of met in de VS genoteerde effecten, zich afvragen hoe zij moeten omgaan met de gevolgen van deze wetwijziging in de financiële verslaggeving 2017. Dit mede in het licht van de door de US Securities and Exchange Commission (US SEC) uitgegeven guidance, Staff-Accounting-Bulletin 118.”

IAS 12

Het risico bestaat dat de IFRS-regels in de EU niet consistent worden toegepast en daarom heeft Esma in samenwerking met de nationale toezichthouders, waaronder de AFM, een statement uitgebracht. Daarin worden uitgevende instellingen gewezen op hun verplichtingen op grond van de IAS 12-belastingregels. “Onder IFRS is er geen uitzondering op die verplichtingen, ook niet als er omstandigheden zijn waarbij complexe wetgeving wordt ingevoerd kort voor het einde van het jaar.”

Redelijke inschatting

Esma erkent dat het even kan duren voordat de volledige implicaties van de Amerikaanse wet duidelijk zijn. “Maar wij verwachten dat instellingen in staat zijn om een redelijke inschatting te maken van de materiële effecten van de wetgeving op hun courante en latente belastingen in hun jaarrekeningen over 2017.” De toezichthouder realiseert zich dat de bedragen minder exact kunnen worden vastgesteld dan normaal en dat daardoor aanpassingen in volgende verslagperioden nodig kunnen zijn.