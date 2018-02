VVD wil opheldering over heffing VS

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil duidelijkheid van staatssecretaris Menno Snel over een nieuwe eenmalige heffing in de VS die onderdeel uitmaakt van de grote belastinghervorming van president Trump. Het FD berichtte eerder deze week dat ondernemers in Nederland met een Amerikaans paspoort belasting moeten gaan betalen over winsten die zij in belastingparadijzen hebben gestald. Daardoor zouden zeker duizend ondernemers die in Nederland belasting hebben afgedragen worden getroffen.

VVD-Kamerlid Helma Lodders wil nu van Snel weten of de heffing in strijd is met het streven dubbele belasting te voorkomen. Ook vraagt Lodders of het Nederlands-Amerikaanse belastingverdrag geen mogelijkheden biedt om problemen met dubbele belastingheffing te voorkomen.