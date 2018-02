Duizenden ‘slapende dienstverbanden’ zieke werknemers

Duizenden zieke of arbeidsongeschikte werknemers hebben een ’slapend’ dienstverband. Dat meldt de Telegraaf. Door de zieke werknemer in dienst te houden proberen werkgevers te voorkomen dat ze een forse transitievergoeding moeten betalen. Er wordt niet meer gewerkt, en ook geen loon wordt betaald, vandaar de naam slapend dienstverband, ook wel ‘spookcontract’.

Bedrijven zijn verplicht om het salaris van zieke werknemers 104 weken door te betalen. Als zij de arbeidsovereenkomst met de langdurig arbeidsongeschikte werknemer willen opzeggen, moet de werkgever ook een transitievergoeding betalen. Om dat te omzeilen houden ze de werknemer in dienst, al is alleen op papier nog sprake van een arbeidsovereenkomst.

Topje van de ijsberg

De Telegraaf schrijft dat volgens rechtsbijstandsverzekeraars de afgelopen jaren duizenden dossiers van ‘slapers’ zijn behandeld. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn, omdat veel werknemers niet de moeite nemen er melding van te maken. Bij DAS zijn er vorig jaar 350 dossiers over dit onderwerp behandeld, Achmea Rechtsbijstand kreeg de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 600 meldingen waar mogelijk sprake is van een slapend dienstverband. SRK Rechtsbijstand behandelde vorig jaar ongeveer 180 zaken. Het jaar daarvoor waren dat er 200.

Toegestaan maar niet zonder risico

Het in dienst houden van arbeidsongeschikte werknemers is wettelijk toegestaan. Maar helemaal risicoloos is het niet voor werkgevers. Allereerst bestaat de mogelijkheid dat de werknemer zich op enig moment weer beter meldt. De werkgever zal dan weer aan de re-integratie verplichtingen moeten voldoen en eventueel arbeid moeten aanbieden. Ook het bedrag van de transitievergoeding loopt hoger op, omdat de periode waarover de transitievergoeding moet worden berekend langer wordt. Uiteindelijk kan dit duurder uitpakken dan het niet hoeven betalen van een transitievergoeding.

Wetsvoorstel

De kwestie van de slapende dienstverbanden is de overheid niet ontgaan. Nog onder het vorige kabinet is het wetsvoorstel ‘Transitievergoeding bij ontslag’ ingediend bij de Tweede Kamer, maar dat bleef door de kabinetswisseling liggen. De regeling biedt een oplossing voor (kleine) werkgevers die in de problemen komen omdat zij alsnog een transitievergoeding moeten betalen nadat een zieke medewerker al twee jaar is doorbetaald. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zullen zij worden gecompenseerd voor de betaling van de transitievergoeding in gevallen waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of niet verlengt vanwege arbeidsongeschiktheid. Omdat de compensatie ten laste komt van het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), zullen werkgevers hier wel een hogere premie voor moeten gaan betalen.

Systemen niet klaar

Het is de bedoeling de regeling met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in te voeren. Omdat het UWV, dat de regeling moet gaan uitvoeren, zijn systemen moet aanpassen zal de wet niet voor 2019 kunnen ingaan.

