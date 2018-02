Kabinet houdt vast aan loondispensatie

Het kabinet blijft van plan om de loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten te vervangen door de loondispensatie, meldt staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Ook wordt geen gehoor gegeven aan een oproep van vakbond FNV en linkse partijen om de sociale werkvoorziening weer deels open te stellen.

Loondispensatie

De loondispensatie houdt in dat werknemers met een arbeidsbeperking voortaan betaald worden conform hun productiviteit. Het kleine deel salaris dat zij krijgen wordt aangevuld met een uitkering van de gemeente. Volgens critici is dat een verslechtering voor de arbeidsgehandicapte, omdat het in de praktijk zou betekenen dat zij onder het minimumloon kunnen uitkomen. Nu ontvangt een arbeidsgehandicapte nog minimaal het wettelijk minimumloon voor de uren die hij werkt. De werkgever wordt vervolgens gecompenseerd voor het verschil tussen het salaris en de werkelijke loonwaarde van de werknemer.

Sociale werkvoorziening

Ook in het pleidooi van de FNV om de sociale werkvoorziening deels weer open te stellen ziet Van Ark niets. De vakbond zou dat graag zien gebeuren als tegemoetkoming aan een groep die wegens nieuwe, strengere eisen niet in aanmerking komt voor een beschutte werkplek maar niet kan doorstromen naar een baan bij een bedrijf.

Het FNV had hierom gevraagd omdat beschut werk nog nauwelijks van de grond komt. Zo zijn er nog slechts 735 beschutte werkplekken gecreëerd. Zo’n 11.000 arbeidsbeperkten stonden op de wachtlijst voor een sociale werkplek toen de regeling in 2015 werd gestopt. Van hen is 80% nog steeds niet aan het werk, zo stelt de vakbond.