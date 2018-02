Toekomstvisie financieel professional online

De NBA heeft de ‘Toekomstvisie op het beroep van de financieel professional’ online gezet die eind oktober vorig jaar door de ledengroep accountants in business is gepubliceerd.

In de toekomstvisie is een model ontwikkeld dat richtinggevend is voor de ontwikkeling van het financiële vakgebied in de komende jaren, stelt de NBA. Belangrijke aanvullingen ten opzichte van het model dat in 2014 voor het eerst werd geïntroduceerd zijn een update van de externe factoren, technologie en niet financiële informatie.

Het model bestaat uit de volgende vier componenten:

Het niveau waarop de financieel professional werkt. De perspectieven van waaruit de financieel professional zijn rol vervult. De kennisgebieden waarop de financieel professional zich focust én de mate waarin hij gericht is op waardecreatie dan wel waardebehoud. De rollen die de financieel professional kan vervullen.

De volledige visie is hier te downloaden.