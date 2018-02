Celstraf voor zwartgeldsmokkel in kiprollades

Een 76-jarige man is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, voor geldsmokkel en het witwassen van miljoenen euro’s. Het geld werd in bevroren kiprollades verpakt en naar de Antillen gesmokkeld.

De geldsmokkel werd in 2015 op Aruba ontdekt door twee geldhonden bij een container met bevroren kiprollades. Ze sloegen niet voor niets aan: er werd ruim 2,8 miljoen euro aan bankbiljetten gevonden, verstopt in veertig rollades. De veroordeelde witwasser is de broer van een veroordeelde VVD-politicus uit Roermond, die bestraf werd wegens schending van geheimhoudingsplicht, omkoping, rommelen met stempassen en volmachtbewijzen. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat het geld uit de drugshandel afkomstig is. De rechtbank liet zich daar niet over uit. Het OM had tegen Van R. vier jaar cel geëist.