Geen liefdesbrief maar een ontslagaanzegging

Zowel thuis als op de zaak elkaars partner zijn eindigt in meer dan de helft van de gevallen met ontslag. Als de samenwerking niet goed verloopt, wint de zaak het, volgens verzekeraar Allianz.

Bij ruim een kwart (26%) van de ondernemers met een relatie helpt de geliefde mee in het bedrijf. Toch moet de teerbeminde in meer dan de helft van de gevallen (55%) het veld ruimen als hij of zij het werk niet goed doet. Dat blijkt uit de Ondernemersbarometer van verzekeraar Allianz, een jaarlijks onderzoek naar ‘de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers’. Aan het onderzoek namen ruim 1100 zzp’ers en mkb’ers deel.

Klein MKB loyaler

Een minderheid (45%) van alle ondernemers vindt ontslag niet per se nodig bij tegenvallende prestaties. Zij kiezen voor een andere oplossing zodat de geliefde voor het bedrijf behouden blijft. Ondernemers uit het klein mkb zijn hierin loyaler aan hun geliefde dan zzp’ers. Bijna een op de drie (31%) van alle ondernemers kiest juist voor ontslag om daarmee zijn relatie te ontzien.

Directeur

Mocht de geliefde toch (blijven) meehelpen in het bedrijf, dan geeft ruim een kwart van de ondernemers (26%) hem of haar een gelijkwaardige rol als directeur. Slechts 1% gaat nog een stap verder en benoemt zijn of haar geliefde tot directeur die boven hem staat. Maar liefst 72% van de ondernemers waarvan de geliefde niet in het bedrijf werkzaam is, zou zijn of haar geliefde überhaupt nooit aannemen. Klein mkb’ers (52%) hebben het vaakst hun geliefde in dienst.