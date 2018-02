AFM vindt kwaliteit accountantscontroles nog niet op orde 

De AFM benoemt een gebrek aan kwaliteit van accountantscontroles als één van de risico’s in de financiële sector dit jaar. De toezichthouder heeft een top 10 gemaakt met risico’s die centraal komen te staan in de uitoefening van de eigen toezichthoudende functie. Het risico op onvoldoende verbetering van de kwaliteit van accountantscontroles staat daarbij op nummer vijf.

Een objectief oordeel over de verslaglegging van ondernemingen is cruciaal, licht de AFM toe. ‘Voor beleggers én voor andere belanghebbenden. Daarom mag er geen twijfel bestaan over het oordeel van accountants bij jaarrekeningen op basis van de uitgevoerde accountantscontroles. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de kwaliteit van de wettelijke controles nog niet op orde is.’

Zichtbare kwaliteit

Die kwaliteit van wettelijke controles door accountantsorganisaties moet dus beter volgens de AFM: ‘Die kwaliteit van de wettelijke controle is niet zichtbaar voor beleggers en andere belanghebbenden. De gedragsverandering die nodig is om tot kwaliteitsverbetering te komen is een proces wat een lange adem vergt.’

Extra aandacht

De AFM richt de meeste toezichtaandacht op de Organisatie van Openbaar belang (OOB)-accountantsorganisaties. Hoewel de toezichthouder binnen deze groep de nadruk legt op de Big Four, gaat in 2018 extra aandacht uit naar de overige (OOB)-accountantsorganisaties.

Ook blijft aandacht nodig voor het overige deel van de sector, de n(OOB)-accountantsorganisaties. Hiervoor werkt de NBA samen met NBA en SRA op basis van convenanten.

De AFM benoemt enkele doelen op het vlak van de accountanty:

De kwaliteit van wettelijke controles door accountantsorganisaties moet verder omhoog.

Organisaties voeren structurele verbeteringen door om duurzaam een goede kwaliteit van de wettelijke controles te bereiken.

Bestuurders en commissarissen van OOB-organisaties moeten voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen van bestuurders.

De eigen acties van de AFM: