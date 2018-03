Werkgevers willen morrelen aan privacywetgeving

MKB-Nederland en VNO-NCW willen de privacywetgeving aanpassen om werknemers in bijvoorbeeld chemiebedrijven te kunnen testen op alcohol en drugs.

Ook willen de werkgeversverenigingen meer ruimte in de privacywet om informatie aan zieke werknemers te kunnen vragen in een re-integratieproces. Dat blijkt uit een brief die de werkgeversorganisaties aan de Tweede Kamer hebben gestuurd, twee dagen voor het Kamerdebat over de privacywetgeving.

Piloten en machinisten

Piloten en machinisten mogen in Nederland getest worden op drugs- en alcoholgebruik, omdat dit specifiek is vastgelegd in de spoorwegen- en luchtvaartwet. Bij andere bedrijven staat privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens alcohol en drugstesten niet toe volgens MKB-Nederland. ‘Maar wat als een dronken medewerker in een chemisch bedrijf een fout maakt en er een giftige gaswolk ontstaat, dan zijn de gevolgen niet te overzien’, zegt secretaris David de Nood van MKB-Nederland in het FD.

Staan of zitten

De werkgevers willen ook morrelen aan de privacywetgeving als het gaat om re-integratie van zieke werknemers. Een werkgever mag bijvoorbeeld niet aan een zieke medewerker vragen of hij kan zitten of staan, of parttime inzetbaar is. Dat moet via de bedrijfsarts lopen. De vakbonden zijn mordicus tegen het afnemen van een drugs- en alcocholtest op het werk.

Frauderegister

Verder pleiten de werkgevers voor een nationaal frauderegister. ‘Gegevens moeten verzameld mogen worden als het doel daarvan is om criminaliteit tegen te gaan’, aldus De Nood op de site van VNO-NCW.