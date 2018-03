2018 voor NBA vooral in teken van concretiseren nieuwe visie

De NBA gaat zich dit jaar vooral richten op het omzetten van een nieuwe visie op het accountantsberoep in concrete zaken als een beleidsplan voor meerdere jaren. Dat stelt de beroepsorganisatie in het jaarplan voor 2018.

De NBA noemt 2018 een transitiejaar. “De visievorming door het bestuur zal gedurende 2018 leiden tot een visie op het beroep en de beroepsorganisatie, met een toekomstagenda en een meerjarenbeleidsplan. Het uitwerken van de thema’s vanuit een nieuw geformuleerde visie op beroep en beroepsorganisatie is nog in volle gang en zal gedurende 2018 leiden tot een concreet meerjarenbeleid. Dit jaar is dan ook te beschouwen als een transitiejaar omdat de mogelijke effecten van de nieuwe visie op zijn vroegst in het najaar van 2018 en in ieder geval in 2019 merkbaar zullen zijn.”

Vertrouwen bovenaan agenda

Die nieuwe visie moet leiden tot concrete ambities op de vijf thema’s maatschappelijke relevantie, kwaliteit, innovatie, lerend vermogen en sterk merk.

Bovenaan de lijst van doelstellingen staat onverminderd het bewerkstelligen van duurzaam maatschappelijk vertrouwen. “Voor 2018 betekent dit: het doorzetten van de Veranderagenda Audit, het opstellen en uitvoeren van de MKB-agenda, het onderhouden van de dialoog met relevante stakeholders in vooral het MKB, de financiële sector en de publieke sector, het verkennen van de impact van innovatie en technologische ontwikkelingen en de strategie op het gebied van niet-financiële informatie. Voor alle thema’s geldt dat nationale en internationale ontwikkelingen worden meegenomen.”

Concreet meerjarenbeleid

De NBA is vorig jaar druk geweest met het ontwikkelen van een visie op de toekomst van het accountantsberoep, onder meer via debatten met leden en andere stakeholders. Dat leidde in het najaar tot het visiedocument ‘Een beroep met toekomst’. Dit jaar gaat de derde fase van het visieproject in, “te weten het vertalen van de geformuleerde thema’s in een concreet meerjarenbeleid. Voor elk van de vijf thema’s gaan werkgroepen aan de slag om tot voorstellen te

komen die vervolgens door het bestuur in juni in de vorm van een meerjarenbeleid 2019-2022 aan de leden worden voorgelegd. Tevens zal een aantal commissies om input gevraagd worden. Een zesde werkgroep gaat aan de slag om op basis van de ‘kern-en-schilstructuur’ te bekijken hoe de bestuurlijke inrichting en de bureau-ondersteuning van de NBA aanpassing behoeft.”