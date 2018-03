Europese Commissie: garantieregeling ondernemers is geen staatssteun

De Europese Commissie is van oordeel dat de ‘Uitgebreide groeifaciliteit’, oftewel de GO-regeling, een Nederlandse garantieregeling ter ondersteuning van middelgrote en grote ondernemingen, geen staatssteun inhoudt.

De GO-regeling moet bedrijven met veel groeipotentieel betere toegang geven tot financiering.

De staat geeft gedurende maximaal acht jaar garanties van 50% op nieuwe leningen aan ondernemingen. De regeling loopt tot eind 2023, waarbij voor leninggaranties jaarlijks maximaal € 400 miljoen wordt uitgetrokken.

Regeling financiert zichzelf

De betrokken leningen kunnen variëren van € 1,5 miljoen tot € 150 miljoen. Banken betalen voor een GO-lening een garantievergoeding aan de Nederlandse staat. “De Commissie heeft vastgesteld dat de regeling zichzelf financiert omdat de Nederlandse staat voor de garanties een passende vergoeding ontvangt, bestaande uit administratieve kosten en een vergoeding van virtueel kapitaal. Dit is het kapitaal dat een onderneming die volgens marktvoorwaarden opereert, bij het verstrekken van een dergelijke garantie uit voorzorg zou reserveren.”

Daarom is de garantieregeling volgens de commissie geen staatssteun aan banken of lenende ondernemingen.

Er is sinds 2009 voor € 2,4 miljard aan GO-leningen verstrekt. Daarvan heeft de overheid dus € 1,2 mld gegarandeerd.