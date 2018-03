Facebook diep in het rood na aankondiging onderzoek

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) gaat onderzoeken of Facebook privacyrichtlijnen heeft geschonden. Vorige week deden al geruchten de ronde dat de FTC zijn tanden in het Facebook-schandaal zou zetten. De officiële aankondiging leidde ertoe dat het technologiebedrijf op de beurs in New York diep in het rood dook.

Aanleiding voor het onderzoek is het schandaal rond data-onderzoeker Cambridge Analytica, dat een dubieuze rol speelde in de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Het bedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt voor het bewerken van potentiële Trump-stemmers.

Hoge boetes

De FTC kan per geconstateerde overtreding een boete van duizenden dollars per dag opleggen. Topman Mark Zuckerberg (foto) wierp in een verklaring ‘elke suggestie’ van een overtreding verre van zich en houdt vol dat het gehandeld heeft volgens de privacy-instellingen van zijn gebruikers. Zuckerberg moet zich ook tegenover de Amerikaanse Senaat verantwoorden, op 10 april. Ook de topmannen van Google en Twitter zijn opgeroepen door de justitiecommissie. Eerder riepen de handelscommissie van de Senaat en commissies van het Huis van Afgevaardigden Zuckerberg ook al op het matje. De Europese Commissie heeft garanties geëist dat gegevens niet opnieuw in verkeerde handen vallen.