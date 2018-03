Klanten willen Den Dekker (88) als accountant en niemand anders

Boer moest hij worden, maar na een bedrijfsongeval met een varken was dat onmogelijk. Nu is Heimen den Dekker (88) uit Werkendam misschien wel de oudste nog actieve accountant van Nederland, schrijft het Reformatorisch Dagblad in een portret.

Den Dekker emigreerde in de naoorlogse periode naar Canada, omdat er volgens hem te weinig landbouwgrond was. In 1959 viel er een varken van een veewagen, dat hem tegen de grond smakte. In Nederland werd hij geopereerd aan het letsel dat het gevolg was van het bedrijfsongeval. ‘De dokter zei: „Als je dit werk blijft doen, kom je in een rolstoel terecht”.’

Den Dekker en niemand anders

Dus ging Den Dekker weer aan de studie en hij werd boekhouder na een cursus bij de LOI. Hij ging door voor belastingconsulent en startte op zijn 54e een accountantsopleiding, na vier jaar zelfstudie. Tot zijn pensioen werkte hij in loondienst. Daarna werd hij ZZP’er en dat is hij nu nog. ‘Sommige klanten heb ik al meer dan veertig jaar’, vertelt hij in het RD. ‘Ze willen Den Dekker en niemand anders. Mooi hè? Voor ongeveer vijf bedrijven doe ik de boekhouding en verder verzorg ik de belastingaangifte voor zo’n vijftig mensen, van wie er veel bij mij in de kerk zitten.’ Met de digitalisering heeft hij geen moeite. Zijn kleinzoon zorgt dat de nieuwste programma’s op zijn computer staan. ‘Als dat eenmaal het geval is, red ik me prima.’ Achter de geraniums wil hij nog lang niet, zolang het niet hoeft.