Meer miljoenenoptrekjes dan ooit tevoren

Nederland telt meer dan 42.300 woningen met een marktwaarde van minstens een miljoen euro, meer dan ooit tevoren. Dat meldt Calcasa, een onderzoeksbureau voor de woningmarkt. De duurste straat van Nederland ligt in Wassenaar, het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen heeft de goedkoopste straat van het land. Daar koop je voor gemiddeld €80.000 een stulpje.

Het hoogste percentage miljoenenwoningen bevindt zich in de Wassenaarse Bloemcamplaan. Alle huizen zijn daar minstens een miljoen waard. Zo zijn er nog negen straten waar acht van de tien huizen boven die drempel zitten. Amsterdam telt in totaal 8400 miljoenenwoningen, tegen slechts 1300 in Rotterdam. Diplomatengemeente Wassenaar heeft er 1900, 15% van alle woningen in die gemeente. In het Gooische Blaricumis 28% van de huizen meer dan een miljoen waard – minder dan in rijkenenclaves Bloemendaal (35%), Aerdenhout (57%) en Bosch en Duin (68%).