Standaard Bankverklaring in SBR

SBR Banken heeft de definitieve versie van de Standaard Bankverklaring taxonomie (SBV12) gepubliceerd. Hiermee is de stap gezet om de Standaard Bankverklaring (SBV) digitaal te leveren.

De SBV is een document dat de bank op verzoek van de ondernemer verstrekt aan de accountant voor het controleren van de jaarrekening. De SBV-taxonomie vormt de basis voor het verder digitalisering en standaardisering van data uitwisseling van bankgegevens van de onderneming. Deze moderne en efficiënte manier van werken biedt voordelen voor de ketenpartijen. Zo zijn de voordelen voor de banken en intermediairs omvangrijk, aldus SBR Banken. Voor softwareleveranciers is het een uitbreiding van hun dienstverlening, die kansen biedt in de doorontwikkeling van bijvoorbeeld upload-faciliteiten.

Uitbreiding

De SBV-taxonomie betekent een uitbreiding van diensten van SBR Banken dat ook al de uitwisseling van financiële rapportages verzorgt tussen ondernemingen, intermediairs en banken. Dat gaat op basis van de uitgangspunten van Standard Business Reporting (SBR) zoals door de overheid ontwikkeld. De SBV12 spitst zich toe op onder meer kredieten, zekerheden, betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen. Verdere detailinformatie over de SBV12 is te vinden in de taxonomieënsectie op de SBR Banken website.