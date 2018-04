Kwart ZZP’ers heeft oninbare omzet

Ruim een kwart (25,1%) van de ZZP’ers heeft gedurende de afgelopen jaren een deel van hun omzet niet kunnen innen. Bij ruim de helft van deze groep (51%) ging dat om een percentage van 1-5 procent van hun gehele omzet. Bij 42,6% is dit minder dan 1 procent van de omzet en bij 6,4% was dit meer dan 5 procent. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 840 ZZP’ers in samenwerking met internetbank Knab.

Uit eerder onderzoek van ZZP Barometer is gebleken dat 30% van de ZZP’ers weleens te maken heeft gehad met wanbetaling. Ook nu blijkt dat een aanzienlijk deel van de ZZP’ers in 2017 inkomsten is misgelopen. Bijna driekwart (73,3%) van de ZZP’ers geeft aan dat zij de afgelopen jaren al hun omzet hebben kunnen innen. De rest heeft wel te maken gekregen met facturen die niet betaald zijn.

Uurtarief bij verlenging opdracht

Uit het onderzoek blijkt dat de ZZP’er wat zelfverzekerder is geworden vergeleken met het jaar ervoor. In 2016 koos 79,9% van de ZZP’ers ervoor om hun uurtarief bij verlenging van een opdracht even hoog te houden. In 2017 is dit percentage iets gezakt naar 77%. Een jaar geleden gaf 8,6% van de ondervraagden aan dat zij hun uurtarief omhoog gooien in geval van verlenging. Dat percentage is het afgelopen jaar gegroeid naar 11,8%. Reden hiervoor kan zijn dat de ZZP’er gemakkelijker aan opdrachten komt, waardoor de zekerheid die verkregen wordt bij verlenging van een opdracht minder waard is geworden.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 840 ZZP’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de bijna 1,2 miljoen ZZP’ers die Nederland kent (KvK, april 2018).