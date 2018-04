PERSONALIA: Peter van Mierlo RA weg bij PwC

Peter van Mierlo RA (55), ceo van PwC Nederland, wordt CEO van ontwikkelingsbank FMO. Hij vertrekt per 1 juli bij PwC.

Van Mierlo was sinds 2013 bestuursvoorzitter van PwC Nederland. Ook was hij lid van de management board van PwC Europe. Sinds 1987 was Van Mierlo als accountant aan PwC verbonden, onder meer als lid van het bestuur van de accountantspraktijk. Sinds 1 november 2009 was hij voorzitter van die praktijk en lid van de raad van bestuur. PwC laat weten dat er al een opvolger is gekozen voor Van Mierlo. Diens benoeming moet nog goedkeuring krijgen van de AFM. De accountantsorganisatie spreekt de verwachting uit dat dit in juni zal gebeuren.