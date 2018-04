Nederlandse bedrijven willen graag aan de blockchain

Nederlandse bedrijven willen graag aan de slag met blockchain maar ondervinden nog veel belemmeringen. Een tekort aan kennis is het grootste struikelblok, gevolgd door restricties die worden opgelegd middels wetgeving, en de nog vaak aanwezige onzekerheid rond de technologie. Dat meldt Consultancy.nl op basis van onderzoek van Avanade.

Blockchain wordt aangeprezen als de volgende grote disruptor binnen het bedrijfsleven. De vernieuwende technologie is vooral populair binnen de financiële sector, maar experts stellen dat blockchain kan worden ingezet in diverse branches. Volgens Avanade, dat onder meer dan 550 managers en IT’ers bevroeg, is er nog een lange weg te gaan voordat blockchain veelvuldig wordt ingezet in verschillende bedrijfssectoren heen. Wanneer organisaties die werken met blockchain, of dat in de toekomst van plan zijn, worden gevraagd waar ze het vaakst tegenaanlopen, blijkt dit in de eerste plaats een gebrek aan technologische kennis te zijn. Dit obstakel wordt genoemd door 44,2% van de respondenten. Bovendien geeft 60% aan zijn of haar kennis op het gebied van blockchain te beoordelen met een rapportcijfer van 5 of lager.

Wetgeving

Op de tweede plaats van de grootste belemmeringen staat – met 32,7% – de wetgeving die hoge eisen stelt ten aanzien van de inzet van de technologie. Daarna volgt met 31,4% onzekerheid op plek drie. Overige veelgenoemde belemmeringen zijn privacy (30,5%), hoge kosten (26,1%) en een gebrek aan geschikte samenwerkingspartners (23,9%).