‘Verkeerd beeld van accountancy ontstaan’

De accountancy is de afgelopen jaren veel negatiever in het nieuws gekomen dan terecht is. Dat vindt advocaat Jan Garvelink, partner van het Amsterdamse kantoor Blaisse en huisadvocaat van enkele grote accountantsfirma’s. Nederland is het FC Barcelona van de internationale accountancy, terwijl de sector afgaande op de berichtgeving eerder met het tweede elftal van Telstar vergeleken zou moeten worden. Die stelling neemt Garvelink in een interview met het FD in.

Garvelink ziet dat de sector in het verleden wat van de controletaak is afgedreven en dat controledossiers enkele jaren nog niet altijd de benodigde kwaliteit hadden. Toch is de kwaliteit van de accountancy in Nederland internationaal vergeleken van een goed niveau. De meeste accountants waren en zijn netjes, maar beleid wordt steeds vaker gemaakt op basis van incidenten, ziet de advocaat.

Die nieuwe afrekenmentaliteit zou ook terug te zien zijn in de manier waarop de AFM toezicht houdt. ‘De AFM speelt heel erg de politieagent die boetes uitschrijft. Dat heeft geen zin. Accountants fietsen niet expres door rood’, citeert het FD. Garvelink pleit voor een vorm van toezicht waarbij leren en verbeteren de uitgangspunten zijn, in plaats van bestraffen. Er ligt nu teveel de nadruk op dossiervorming en compliance.